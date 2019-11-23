ИТОГИ: Без трагедии не обошлось, или Оттепель напрягает северян и коммунальщиков

Здравствуйте! Время подводить итоги на «Арактик-ТВ». И в этом нам сегодня помогут – пожарные-хоккеисты и бывшие лекторы российского общества «Знание».

Почему молодой огнеборец получает зарплату как уборщица - грустные мысли вслух Анатолия Залесова накануне 100-летия пожарной охраны на Мурмане. Стоит ли бороться с курильщиками или надо срочно защищать права некурящих людей - поучительные истории от Ольги Кадрашкиной. Суперлига по хоккею с мячом - на какой результат нацелен хоккейный клуб «Мурман» и почему спортсменам так нужна поддержка болельщиков во время домашних матчей, расскажет Сергей Чернецкий.

Но вначале необходимо рассказать о событиях, которыми была наполнена уходящая неделя.

5 мая этого года в Москве случилась страшная катастрофа. Разбился самолёт «СуперДжет-100» компании «Аэрофлот», следовавший в Мурманск. Спустя некоторое время после взлёта на воздушной машине начались неполадки и пилоты приняли решение возвращаться. Однако посадка с полными баками горючего привела к страшной трагедии - от удара о взлётную полосу самолёт загорелся, погиб 41 человек. Среди погибших был наш земляк Максим Воробьёв. Сейчас жена мужчины судится с авиакомпанией.

В Мончегорске на территории строящегося кладбища погибли два рабочих. По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело.

В Мурманск пришла оттепель, температура воздуха днём поднимается выше 0 градусов, поэтому у коммунальных служб областного центра настало время для интенсивной уборки снега.

Жильцы дома № 49 на улице Буркова вынуждены жить в невыносимых условиях. К такому выводы пришли активисты общественной организации ОНФ.. Дело осталось за малым – создать человеческие условия и найти того, кто этим займется.

Большой северный хакатон объединил айтишников со всей Мурманской области. Молодые разработчики легко справляются с технологическими задачами, для них это не только возможность получить дополнительный профессиональный опыт, но и способ показать себя представителям лидирующих компании региона, которые смогут увидеть в ребятах будущих талантливых сотрудников.

Для молодёжной команды самого северного клуба по хоккею с мячом «Мурман-2» - горячая пора. Ребята готовятся к всероссийским соревнованиям в Высшей лиге. Одна из тренировок прошла накануне в Мончегорске.