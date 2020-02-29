ИТОГИ: Большие беды маленьких детей, или Как не остаться летом без пенсии

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии – Александра Ретунская.

Жуткая история в Кандалакше - большие беды маленьких детей! Кто виноват и что делать? А главное, как вести себя в этом случае родителям. Поговорим об этих серьёзных явлениях с уполномоченным по правам ребёнка в Мурманской области Борисом Коганом и протоиреем Владимиром Семёновым.

Как долго можно протянуть на прожиточный минимум? Мурманский блогер решил проверить на собственном опыте.

Пенсионеры, не успевшие оформить карту «Мир», рискуют отправиться в отпуск без денег! Как исправить ситуацию, расскажет управляющий Пенсионным фондом Российской Федерации по Мурманской области Вадим Корнов

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