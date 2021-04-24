ИТОГИ: Большинство дождалось от Президента РФ Послания и длинных майских выходных, а меньшинство вышло на несанкционированную «прогулку»

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии Александра Ретунская.

Что можно делать на улице в апреле месяце? Просто гулять, как это делают некоторые, убирать мусор, как и полагается на субботниках, есть фаст фуд или даже - жить, если ты бездомный!

Сегодня в нас в гостях Дмитрий Бруев, владелец голубого футтрака, добравшийся к нам из Подмосковья, и Алексей Пенкин, руководитель благотворительного фонда «Добрый мир».