День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.04.21 20:30
ИТОГИ: Большинство дождалось от Президента РФ Послания и длинных майских выходных, а меньшинство вышло на несанкционированную «прогулку»
Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии Александра Ретунская.
Что можно делать на улице в апреле месяце? Просто гулять, как это делают некоторые, убирать мусор, как и полагается на субботниках, есть фаст фуд или даже - жить, если ты бездомный!
Сегодня в нас в гостях Дмитрий Бруев, владелец голубого футтрака, добравшийся к нам из Подмосковья, и Алексей Пенкин, руководитель благотворительного фонда «Добрый мир».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)ПодробнееПартия пенсионеров требует кардинального оздоровления космической отрасли страны
-
Последние комментарии
Коля
23.04.21 00:30
Когда власть не сменяема - она становится невменяемой
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
22.04.21 21:05
Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ»! Я и коллектив КШМ посмотрели сюжет телеканала о акции в поддержку находящегося в колонии Алексея Навального. И я, как заместитель директора по Воспитате
Николай В.К.
16.04.21 07:48
А меня пугает забывчивость депутата Хабарова. Человек, который забыл про свою зарубежную собственность, должен лечиться, а не руководить редакцией. Поправить надо здоровье, устранить временную а
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Антикоррупция по-мурмански
-Скоро в эфире16:35«Акваланги на дне». Художественный фильм (0+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: картофель стал дешевле, а репчатый лук - дороже-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,6 рубля, а доллар потерял 1,3 рубля-PRO Энергетику (18+)Делегация из Армении посетила Кольскую АЭС для изучения опыта повторного продления срока эксплуатации станций-PRO ЖКХ (18+)«Важно, чтобы городские власти Мурманска не самоустранялись от работы», - Андрей Турчак, первый заместитель председателя Совета Федерации-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Президент РФ поручил до 15 июня определить тарифы на проводку судов по Северному морскому пути