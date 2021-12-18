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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.12.21 20:30

ИТОГИ: Будущее площади Пять Углов определяем вместе, первая газовая котельная в регионе и пора искать грибы под снегом!

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

8 лет Корпорации развития Мурманской области. Сегодня мы узнаем у генерального директора Светланы Панфиловой, куда инвесторы обычно вкладывают деньги. О новом оборудовании и здоровье глаз поговорим с нашим гостем - офтальмологом Андреем Сметаниным. И как обычно, вспомним самые резонансные события недели.

Реконструкция площади Пять Углов – вопрос, который волнует многих горожан. В Мурманске состоялась очередная встреча общественников с архитекторами.

Новогодняя сказка ожила на берегах Умбы в минувшие выходные. 15 Дедов Морозов со всей Мурманской области встретились в посёлке для подписания особенного документа. Среди волшебников был замечен и карельский дедушка.

В столице Заполярья лечение заболеваний органов зрения выходит на новый уровень. Отделение офтальмологии в Консультативно-диагностическом центре получило новое оборудование.

В военном городке №1 Мурманского гарнизона Северного флота торжественно открыли первую в регионе котельную, работающую на сжиженном газе. На прошлой неделе в хранилище было завезено и заправлено топливо, выполнена наладка оборудования и проведены пробные пуски. Сейчас котельная вышла на рабочую мощность по обогреву всех потребителей. Газовая котельная построена на замену мазутной, которая эксплуатируется уже более 80 лет.

Увлекательные экскурсии вместо скучных презентаций. АО «Мурманэнергосбыт» приглашает студентов на свои объекты. На этой неделе на предприятии побывали будущие электротехники, третьекурсники строительного коллежа им. Момота.

Дело о лишении Виктора Хабарова депутатских полномочий вернули в Мурманск. Третий кассационный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга отменил решение Октябрьского районного суда Мурманска и апелляционное определение Мурманского областного суда. Напомним, в суд с иском о лишении депутатских полномочий Виктора Хабарова губернатор Мурманской области обратился после того, как стало известно, что у депутата есть недвижимость в Болгарии, которую он несколько лет не указывал в своих декларациях. Требование губернатора поддержала и прокуратура. Однако Октябрьский районный суд Мурманска в удовлетворении иска отказал. Также на своём месте оставил Хабарова и Мурманский областной суд, куда была подана апелляция. И вот теперь эти два решения отменил Третий кассационный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга. Дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Таким образом, рассматривать его предстоит снова Октябрьскому районному суду.

До Нового года осталось полмесяца. Мурманчане уже готовят свои дома к празднику, покупают подарки для родных и близких. А в это время в Драматическом театре Северного флота проводят репетиции новогодних спектаклей. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» решила узнать все подробности у артистов лично.

Мурманская область присоединилась к Всероссийской акции по сбору макулатуры «Бумбатл». Она проводится уже во второй раз в рамках национального проекта «Экология», согласно которому к 2024 году на переработку должно направляться не менее 60% твёрдых коммунальных отходов. В Мурманске сдать макулатуру можно в пункт приём и переработки на улице Траловой. Адреса других пунктов можно уточнить на сайте: бумбатл.рф.

В «Академии телевидения» скучно не бывает! Воспитанники пробуют себя в роли ведущих и корреспондентов, посещают экскурсии, мастер-классы и пресс-конференции. Делают они это не просто так, а для того, чтобы написать и опубликовать собственный журналистский материал, между делом соревнуясь друг с другом. Торжественно награждение участников конкурса «Лучший пост в социальной сети» состоялось в «Академии телевидения».

И в завершение. Любители тихой охоты – ликуйте! В лесах Мурманской области под снегом можно найти грибы. Необычной находкой поделился в «ВКонтакте» северянин Игорь Владимирович. Семейство из трёх боровиков он нашёл под слоем снега. На вид грибы в отличном состоянии, не червивые. Скорее всего, им удалось сохраниться благодаря природной заморозке.

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