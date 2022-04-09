ИТОГИ: Чёрно-белая неделя – умер Владимир Жириновский; Юрий Сердечкин стал новым сити-менеджером Мурманска, а Виктора Хабарова лишили депутатского мандата

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

В прошедшую среду стало известно о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженный юрист России и доктор философских наук, депутат Государственной Думы с 1993 года. Он был очень популярен и харизматичен. О архиве телеканала «Аркти-ТВ» сохранился сюжет о последнем визите Владимира Вольфовича в столицу Заполярья в 2011 году…

На этой неделе Юрий Сердечкин официально стал новым сити-менеджером Мурманска. Во вторник он подписал контракт с главой муниципалитета. До сих пор Юрий Сердечкин трудился на посту вице-губернатора региона, курировавшего сферу энергетики, ЖКХ и транспорта. Теперь новому сити-менеджеру на протяжении 2,5 лет предстоит решать задачи по развитию заполярной столицы. И сразу же после подписания документа, он отправился на первое рабочее совещание в новой должности.

Октябрьский районный суд г.Мурманска удовлетворил иск прокуратуры в отношении депутата городского Совета Виктора Хабарова. Надзорный орган, напомним, требовал лишить главного редактора газеты «Вечерний Мурманск» депутатского мандата. Иск в отношении Виктора Хабарова прокуратура подала в суд ещё в прошлом году. Выяснилось, что депутат городского Совета Мурманска имеет за границей, в Болгарии, дом и фирму, на которую недвижимость зарегистрирована. Однако ни недвижимость, ни зарубежные счета Хабаров в ежегодных декларациях не указывал. Тем самым, посчитала прокуратура, депутат нарушил антикоррупционное законодательство. Однако в прошлом году Октябрьский районный суд Мурманска, а за ним и областной встали на сторону Виктора Хабарова. Прокуратура пошла дальше и опротестовала решение районной и областной судебных инстанций в третьем кассационном суде Санкт-Петербурга. Дело из города на Неве вернули на повторное рассмотрение в Мурманск. И в этот раз правосудие с мнением прокуроров согласилось. Суд принял решение о необходимости лишить Хабарова мандата.

Депутатов Мурманской областной Думы посетили гости из Карелии. Они приехали, чтобы поучаствовать в круглом столе на тему «Использование природного камня в качестве строительного материала». Обработкой камня в Карелии занимаются уже давно. Перспективна эта отрасль и для Мурманской области.

Жители МКД столицы Заполярья могу рассчитывать на государственную субсидию на проведение капитального ремонта дома…

Специалисты государственной инспекции по маломерным судам совместно с сотрудниками Рыбнадзора организовали рейд по территории Верхнетуломского водохранилища. Место для проверки было выбрано не случайно, в самом разгаре лов корюшки. Палатки разбиты прямо у плотины. Опытные рыбаки знают, что здесь достаточно сильное течение - толщина льда меняется постоянно, провалиться можно даже зимой. Чтобы отдых не омрачился трагедией, инспекторы напомнили любителям подлёдного лова простые правила безопасности, а также вручили тематические листовки.

Необычное мероприятие состоялось в центре «Лапландия». В холле образовательного заведения ходили роботы, ездили машины и даже оказывали первую помощь. Это всё происходило на выставке, посвященной дополнительному образованию в регионе, которая состоялась одновременно с проведением конкурса «Сердце отдаю детям».

В Мурманском арктическом государственном университете пройдёт декада истории, в рамках которой состоялось открытие памятной доски, посвящённой Ивану Ушакову…

В новую, современную, а главное, комфортную спецодежду облачились сотрудники скорой медицинской помощи Мурманской области…

Организовать свой бизнес и стать предпринимателем мечтают многие молодые люди. Однако все знают, что для реализации масштабных идей необходим приличный финансовый вклад. Большую поддержку представителям малого и среднего бизнеса оказывает правительство Мурманской области, предоставляя гранты на развитие собственного дела молодым и амбициозным бизнесменам. Побороться за грант в прошлом году решила и Марина Волкова, директор медицинской клиники «CMD»...

В Мурманске Ледовая арена «Метеор» отметила собственный день рождения. Казалось бы, крытый каток открылся совсем недавно, но уже в этом апреле ему исполнился один год…

В столице Заполярья прошла очередная серия игр в юкигассен, в простонародье – снежки.

В Легкоатлетическом манеже Мурманска стартовал чемпионат области по художественной гимнастике и первый региональный этап летней спартакиады учащихся страны.

О деньгах, потребителях и времени расскажут серии работ Ивана Ворона. Более 30 картин североморского художника заняли выставочный зал историко-краеведческого музея Полярного. А вот о планах и необычных проектах, в числе которых русский арт-биеннале, нашим корреспондентам из большого ЗАТО рассказал преподаватель и автор многочисленных полотен.