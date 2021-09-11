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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.09.21 20:30

ИТОГИ: Чёрно-белые полосы недели – трагедия во время учений, особенности гонки в областную Думу и осенняя встреча ковида с гриппом

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская.

Сегодня в студии нашей программы мы собрали настоящий консилиум из главных врачей. Куда мы движемся, какие бюрократические и чиновничьи барьеры надо преодолевать докторам, вопрос, скорее, политический, чем медицинский

А знаете ли вы, что Михаил Ломоносов чуть было не женился на колянке и не пустил корни в нашем крае? Вот и мы не знали. А Тимофей Пискунов, руководитель отдела культуры Мурманской епархии, приглашает нас принять участие в Феодоритовских чтениях и посетить уникальную выставку древних икон.

Благодаря реновации в Заозерске мисс «Великая Русь» теперь может ходит на работу на шпильках. Татьяна Ларионова ищет поддержки у соотечественников, ведь жене офицера предстоит отстаивать честь северянок в Сеуле на всемирном этапе конкурса красоты.

Но прежде мы расскажем о событиях уходящей недели, которые привлекли наше внимание.

Губернатор и правительство Мурманской области выразили соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева. Глава ведомства погиб, пытаясь спасти жизнь человека во время межведомственных учений в Арктической зоне России, в которых принимает участие и Мурманская область. Трагедия произошла на водопаде Китабо-Орон, который расположен на охраняемой территории, в западной части Путоранского заповедника, сообщила «РБК». Один из операторов, освещавших данное событие, сорвался в воду, Зиничев попытался его спасти, но разбился о камень. Оба погибли.

В бухте Долгая щель Баренцева моря в Печенгском округе Мурманской области перевернулось маломерной судно с рыбаками на борту. Есть погибшие.

Из бюллетеней на выборах в областную Думу не придётся вычёркивать фамилии кандидатов. В пятницу, 10 сентября, Верховный суд РФ отменил решение суда нижестоящей инстанции и поставил точку в споре предвыборных штабов. Таким образом, Андраник Мусатян, кандидат в депутаты Мурманской областной Думы седьмого созыва по Мурманскому одномандатному избирательному округу № 11, продолжает предвыборную кампанию.

После снятия ряда ковидных ограничений в Мурманской области вновь могут начать работать театры. К новому сезону они уже готовы и с нетерпением ждут встречи с любимыми зрителями.

В Мурманской области снимают фильм, главные роли в котором исполнят участники шоу «Танцы» на ТНТ: Юлиана Бухольц, Дмитрий Щебет, Дарья Гущина и Максим Нестерович. Короткометражная картина «На костях» расскажет историю троих ребят, которые едут из Кировска в Териберку, чтобы развеять прах подруги. По пути им предстоит разобраться в собственных отношениях и узнать тайны друг друга, связанные с погибшей. Фильм в жанре «роад муви» будет «пластическим» - отношения между героями будут развиваться через танцевальные сцены. Мурманскую область выбрали для съёмок по той причине, что режиссёру нравится природа Заполярья. Впрочем, мурманчане могут увидеть в картине некие несоответствия. Например, часть дороги в Териберку снимут на трассе Мурманск-Печенга. А путь из Кировска к побережью Ледовитого океана займёт у героев несколько дней. Впрочем, в игровом кино такие условности вполне допустимы.

В Мурманске с непонятной регулярностью ломают новые детские площадки. Порой полностью выводя из строя некоторые элементы комплексов. Детали приходится менять, это требует времени и финансовых затрат.

В Мурманской области стартовала вакцинация населения против сезонного гриппа. Кому нужна эта прививка и можно ли её совмещать с противоковидной, рассказала главный эпидемиолог региона.

Мурманские медики спасли туриста, пострадавшего на полуострове Рыбачий. Вертолётом санавиации он был доставлен в областную больницу, где ему провели срочную операцию и сохранили жизнь. Как сейчас себя чувствует травмированный путешественник, узнали наши журналисты.

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