ИТОГИ: Чудо-корабли, глава правительства и федеральные министры – все в Мурманске

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии – Александра Ретунская.

В Заполярье высадился десант федеральных министров во главе с премьер- министром Михаилом Мишустиным. В Мурманске, успешно преодолев Северный морской путь, ошвартовался барк «Седов».

«Юбилейный» в Вайда губе наскочил на скалы – есть погибшие. Сегодня поговорим о причинах происшествиях со старшим государственным инспектором по маломерным судам центра ГИМС Сергеем Кочетковым.

Новейший универсальный атомоход «Арктика» вошёл в состав российского ледокольного флота. На судне торжественно поднят флаг РФ, а поздравить с этим событием приехал премьер-министр страны Михаил Мишустин с большой делегацией министров.

Третьим резидентом территории опережающего развития «Столица Арктики» в Мурманской области стала компания-подрядчик «НОВАТЭКа» «Ренейссанс Арктик». Ожидается, что для жителей региона будет создано полторы тысячи постоянных рабочих мест.