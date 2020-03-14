ИТОГИ: COVID-2019 и непогода вносят корректуру во все наши планы

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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.03.20 20:30

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Что нам показал «чёрный понедельник»? Оказывается, в то время, когда мужчины покупали женщинами цветы, надо было запасаться долларами –мнение мурманчан и представителей бизнес-сообщества - гости студии Артем Марышев и Андрей Дочкин расскажут о том, как в регионе собираются поддержать предпринимателей в трудное время.

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Я родился и жил в этом славном поселке с 1941-1962 год. Он навсегда остался в моей памяти. Друзья детства, товарищи, многие рабочие завода, с которыми работал - я о них всегда помню.
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