ИТОГИ: COVID-2019 и непогода вносят корректуру во все наши планы

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии – Александра Ретунская. А помогут ей гости редакции.

Коронавирус, отмена массовых мероприятий. Состоится ли фестиваль «Северный характер»? Спросим у координатора мероприятия Дарьи Монастрыевой и пресс-секретаря регионального отделения WWF Татьяны Юлусовой

Что нам показал «чёрный понедельник»? Оказывается, в то время, когда мужчины покупали женщинами цветы, надо было запасаться долларами –мнение мурманчан и представителей бизнес-сообщества - гости студии Артем Марышев и Андрей Дочкин расскажут о том, как в регионе собираются поддержать предпринимателей в трудное время.

Материнский капитал по-новому. Кому и какие выплаты положены, расскажет руководитель Пенсионного фонда в Мурманской области Вадим Корнов.

То оттепель, то снегопад. Как в таких условиях чувствует себя коммунальная отрасль? Узнаем у министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрия Латышева.