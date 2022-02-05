ИТОГИ: Дефицит мест на кладбище и страсти по храму на улице Буркова

Очень насыщенная событиями неделя: на мурманском кладбище заканчиваются места для захоронений, мурманчане бурно обсуждают идею строительства храма на улице Буркова, в Пекине стартовала Зимняя Олимпиада… Поэтому сегодня в студии мы поговорим о крепости духа и тела. Гости сегодняшней программы отец Владимир, секретарь Мурманской митрополии, и Леон Мирошник - самый сильный человек в мире.

На этой неделе в областном центре ребёнка пришлось отбивать от бродячих собак. Как научить всех от мала до велика общению с животными на улице? Найти ответ на этот вопрос нам поможет кинолог и мать троих детей Оксана Бойко, которая расскажет о правилах безопасности.

Но обо всём по порядку.

В четверг стало известно, что в Баренцевом море получило пробоину маломерное судно, его выбросил на берег, погиб один из членов экипажа. По предварительным данным, на побережье Кольского полуострова в 20 км от посёлка Дальние Зеленцы маломерное судно получило повреждение корпуса. На борту находились пять членов экипажа, из которых четверым удалось спастись. Пятого позднее обнаружили погибшим. По факту происшествия возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку.

На мурманском кладбище заканчиваются места для захоронений. Ситуацию обсудили на совещании в правительстве региона. Губернатор Мурманской области потребовал от муниципальных властей решить вопрос в кратчайшие сроки… Губернатор Андрей Чибис поручил своему заместителю Юрию Сердечкину взять ситуацию под личный контроль.

С 2015 года в Мурманске действует программа по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на территории города. Согласно ей, в муниципалитете доступными должны стать школы, библиотеки, МФЦ и прочие муниципальные организации, а с 2017 года - территории общего пользования. Ответственным за это, согласно документу, назначили комитет по культуре администрации города Мурманска. Журналисты «Арктик-ТВ» решили проверить, как планы воплотили в жизнь…

Биатлонисты со всей страны собрались на лыжных трассах мурманской Долины Уюта, чтобы посоревноваться в ловкости, скорости и меткости. XI зимнюю Спартакиаду учащихся России открыли команды девушек возрастной категории 15-16 лет…

Уроженец Мончегорска, а ныне член олимпийской сборной Сергей Ридзик обратился к жителям Мурманской области с призывом поддержать спортсменов нашей страны. Четыре года назад в олимпийском Пхенчхане Сергей произвел фурор в ски-кроссе. Он стал первым из россиян, кто оказался на победном пьедестале, выиграв «бронзу». Напомним, что 4 февраля состоялось открытие XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине.

В Мурманской области стартовала детская прививочная кампания против COVID-19. В настоящее время в регион поступила первая партия, а это 480 комплектов вакцины «Спутник-М»…

В связи c увеличением числа заболевших коронавирусом и ОРВИ среди учащихся и педагогов, многие школы переходят на дистант. Оперативный штаб города Апатиты пошёл еще дальше и объявил о внеплановых каникулах для всех обучающихся. Они продлятся со 2 по 8 февраля. Также на 7 дней на каникулы отправятся учреждения дополнительного образования. Среди них, Дом детского творчества, детская школа искусств и детская музыкальная школа, сообщает управление образования города Апатиты.

С начала 2022 года составлено 39 протоколов за несоблюдение масочного режима в транспорте Мурманской области. Проверки по контролю соблюдения пассажирами масочного режима в общественном транспорте выполняются ежедневно. Как правило, это совместные рейды сотрудников Минтранса и ГИБДД. По данным специалистов, количество нарушений сейчас уменьшилось. Общая сумма штрафов, назначенных судами, в 2021 году превысила 5 миллионов рублей. С начала 2022 года за нарушение масочного режима в транспорте уже составлено 39 протоколов. Все материалы переданы в суды…

«Чистота – залог здоровья!» - в наши дни эти слова актуальны как никогда, особенно, когда вопрос касается общественного транспорта. В мурманском депо прошёл особый рейд, во время которого проверялось санитарное состояние салонов троллейбусов.

Из Москвы в Заполярье на «Жигулях»! Вам кажется, что это нереально? А вот путешественники из столицы так не думают…