День за днём с «Арктик-ТВ»18.11.17 20:30
ИТОГИ: Деловая неделя по-деловому; Марнина Ковтун претендует на звание «ЛедиГубер» РФ; вооружён – жди в гости Росгвардию
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-Нам интересно Ваше мнение18.11.17: Исполнительный комитет МОК 5 декабря может отказать российской команде в участии в Олимпийских играх 2018 года. Российские телеканалы в этом случае готовы бойкотировать их трансляцию. А вы перестанете следить за Олимпиадой в Пхёнчхане?Проголосовало: 59 человек
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Последние комментарии
Игорь Васильев
19.11.17 19:27
Материал, может и заказной, но все так и есть. Романов-Полищук давит арендаторов, которые услуги дешевле портовых предлагают. Все это знают. Обиженных хоть отбавляй. Вот только тема Полищука не раскры
Работяга
18.11.17 20:16
Вроде претендуют на независимый новостной канал, но не могут никак побороть желание взять. Очень понравился обиженный директор нефтяного терминала с бриллиантовым перстнем и сиротскими часиками. Вот п
Иванов
18.11.17 14:49
Заказуха чистой воды. Сколько интересно стоит такой материальчик слепить? И этому каналу веры нет...
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