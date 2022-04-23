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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.04.22 20:30

ИТОГИ: Девушка на льдине и мурманский «Чебурашка» потерял Щецин - «чудеса» уходящей недели

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

Один из гостей нашей программы Дмитрий Татаров, заместитель начальник ГУ МЧС по Мурманской области, расскажет, как он решился стать пожарным и сколько весит экипировка оргнеборцев. А глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков пообещал убедить меня перебраться на постоянно место жительства в моногород. Посмотрим, удастся ли Виктору Ивановичу найти весомые аргументы. Ликбез для потребителей проведёт председатель общественной организации «Резонанс» Константин Курилович. Для многих будет полезным узнать, что делать, если в доме течёт крыша или вы повредили свой автомобиль, угодив в яму на дороге.

Но обо всём по порядку.

С памятного знака в Мурманске, который в народе называют «Чебурашка»,  исчезла табличка со списком городов-побратимов. Плита находится на корректировке текстовой части, так как польский город Щецин больше не наш побратим. Так решили власти польского города ещё в марте. Среди наших друзей остались города Акюрейри (Исландия), Вадсе (Норвегия), Гронинген (Нидерланды), Джэксонвилл (США), Лулео (Швеция), Тромсе (Норвегия), Алания (Турция), Минск (Белоруссия) и Харбин (Китай), а также Рованиеми (Финляндия). Отметим, что последний поставил побратимские отношения на паузу.

В Алакуртти не проходит и недели без масштабных тренировок арктических мотострелков Северного флота. Что не удивительно, ведь служат они недалеко от границы с Финляндией...

2-ой Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор в отношении 28-летнего жителя Североморска. Осужденный занимался финансированием террористических организаций, запрещенных на территории России.

На этой неделе сотрудникам МЧС пришлось оказывать помощь девушке, которая оказалась на льдине в холодных водах Кольского залива в районе автомобильного моста. Спасатели приблизились к ней на лодке, после доставили на берег и передали медикам. Девушку госпитализировали в состоянии гипотермии. Детали произошедшего, например, как она оказалась в воде посреди залива, специалисты экстренного ведомства не сообщили.

На парковке у одного из торговых центров Мурманска появились хищники. Львы и тигры теперь живут в вольерах, а любой желающий может полюбоваться на больших кошек. Такой зоопарк под открытым небом в Мурманске появился временно, пока на гастролях находится цирк-шапито. Артисты расположили вольеры с дикими животными на большой открытой площадке. Клетки у тигров и львов железные, дополнительной защитой служит забор, не позволяющий подойти близко к хищнику. Полюбоваться на больших кошек могут все желающие бесплатно. Рядом с вольером установлен трейлер, где тигры и львы ночуют или отдыхают от любопытных горожан.

Вкусно поесть любят все, но далеко не все умеют вкусно готовить. И тут на помощь может прийти настоящий профи, например, мурманский шеф-повар Илья Вегера. Специально для активистов Российского движения школьников в свой профессиональный праздник он провел мастер-класс по приготовлению заполярных продуктов...

В посёлке Корзуново водители парадных колонн военной техники Северного флота оттачивают мастерство. 9 мая им предстоит пройти по центральному проспекту Мурманска. В тренировках приняли участие экипажи машин пусковых установок береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», зенитных ракетных системам С-400 «Триумф», экипажи танков Т-80, бронетранспортеров, водители реактивных систем залпового огня «Град», бронеавтомобилей, арктических вездеходов и другой военной техники. Главный участник военного парада – легендарный танк Т-34 возглавит колонну военной техники в День Победы. Первая сводная тренировка на проспекте Ленина в Мурманске состоится 4 мая. А генеральная репетиция вечером 6 мая.

А в эти выходные мы будем отмечать светлый праздник Пасхи. во всех храмах пойдут богослужения. Из Иерусалима в Заполярье доставят Благодатный огонь, но обо всём этом мы расскажем ровно через неделю в программе «Итоги».

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