ИТОГИ: «Двуглавый орёл» залетел в Мурманск, а профсоюзы хотят повернуть пенсионную реформу вспять

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

Эта неделя запомниться нам массовыми эвакуациями из-за многочисленных сообщений о ложном минировании городских зданий, приездом руководителей «Двуглавого орла» в Мурманск и открытием выставки памяти Николая Второго.

Как быстро наш аэропорт получит имя последнего императора пока не ясно, но зато автовладельцев обнадежили, что вопрос с парковкой машин в мурмашинском аэропорту скоро будет решён. Хорошие новости прозвучали на этой неделе и для электрообогревщиков, которые в феврале получат квитанции с перерасчётом. А когда в Мурманске появится новый ледовый каток, узнаем у нашего эксперта. Сегодня в нашу программу «Итоги» в гости мы пригласили председателя спорткомитета области Светлану Наумова. Дайджест новостей из местных соцсетей для нас традиционно подготовила Эллина Ким...