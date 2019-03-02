ИТОГИ: Если мы преодолеем «квест повышенной сложности», то из «Родины» сделаем Дом молодёжи-2

Здравствуйте! Зимний дождь и наступление календарной весны – на этой неделе внимание многих северян было приковано к дорогам и сосулькам. Мурманская мэрия рапортовала сразу о нескольких масштабных проектах по строительству и реконструкцию общественно значимых объектов, которые будут реализованы в ближайшем будущем. Все ближе выборы в горсовет и на этот раз побороться за мандаты депутатов позволят представителям молодёжи.

Подведем итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

Борьба за сохранение «исторического принципа» распределения квот в рыбопромышленном комплексе Мурмана продолжается. Рыбаки, правительства регионов и сенаторы выступают против введения аукционов на водные биоресурсы. Однако, правительство настаивает на своём.

Другая проблема, раздражающая наших рыбодобытчиков. Имобещают предоставить отсрочку на установку системы «Гонец» на промысловые суда, однако документального подтверждения словам так и нет. Между тем уже в марте начнётся промысел краба, а за ним - и других биоресурсов.

Главной темой оперативного совещания в региональном правительстве стала - безопасность. Обильные снегопады в Мурманской области сменились резким потеплением. Как результат - слякоть, колейность и гололёд на дорогах, сосульки на крышах домов. Марина Ковтун обратила внимание руководителей муниципалитетов на то, что даже непродолжительная прогулка по улице для многих сейчас, – «квест повышенной сложности».

Глава региона призвала коллег взять под личный контроль своевременную очистку придомовых территорий, крыш зданий и обязательно провести рейды с участием органов муниципального жилконтроля и представителей управляющих организаций.

В мурманском горсовете произошли кадровые изменении. Депутат, директор мурманской прогимназии № 24 Юрий Лимонов объявил о досрочном прекращении своих полномочий в Совете депутатов по семейным обстоятельствам. В ходе обсуждения была назначена и дата ежегодного отчёта главы администрации города Мурманска Андрея Сысоева о результатах деятельности за 2018 год. Планируется, что итоги работы будут озвучены 25 апреля.

Ключевым на заседании депутатов горсовета областного центра стал вопрос об арендной плате за пользованием земельными участками, находящимися в муниципальной собственности на 2019 год.

В Мурманске появится Дворец молодёжи, разместят его в здании бывшего кинотеатра «Родина». Сейчас объект культурного наследия находится в аварийном состоянии. К работам по обновлению приступила питерская компания.

В Мурманске обсудили вопрос строительства масштабного проекта –спорткомплекса на улице Капитана Орликовой, который расположится неподалеку от строящегося бассейна в Первомайском округе. В соответствии с проектом, на новом спортивном объекте будет сооружен крытый каток с искусственным льдом, работать комплекс будет круглый год, что поможет непрерывно проводить соревнования и тренировки. Ледовая арена рассчитана для занятий хоккеем и фигурным катанием, одновременно на площадке смогут тренироваться 100 ребят. Реализация такой проекта станет важным событием для жителей города, ведь с момента основания Ледового Дворца в 1994 году, не было построено ни одного подобного сооружения.

Представители облсовпрофа продолжают бороться за отмену пенсионной реформы для жителей регионов Крайнего Севера. В соответствии с новым законодательством мужчины, живущие в Заполярье, могут уйти на заслуженный отдых только в 60, а женщины в 55 лет. Этот показатель на 5 лет меньше общероссийского, но это не соответствует позиции представителей профобъединений многих регионов Арктической зоны.

Представители облсовпрофа уверены, что новые законы провоцируют трудоспособное население покидать регион и переезжать в южные регионы. Именно по этой причине члены профсоюза поддержали инициативу коллег из других северных субъектов Федерации и организовали сбор подписей в адрес правительства России и Госдумы с требованием вернуться к прежнему возрастному пенсионному цензу. На сегодняшний момент в региональной системе образования собрано порядка 10 тысяч подписей.