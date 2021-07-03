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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.07.21 20:30

ИТОГИ: Гектар – северянам, региональным депутатам – отпуск и выборы

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская.

На предстоящие выборы своих кандидатов представили заполярные коммунисты. Кому положен «гектар» в Арктике и когда его можно будет получить? Очередные кадровые перестановки в областном правительстве – в отставку ушёл вице-губернатор Вячеслав Сандурский, но стройки как и ремонты будут продолжены.

А о том, как коммунальные службы готовятся к зиме мы поговорим с Алёной Кузнецовой, исполняющей обязанности регионального министра энергетики и ЖКХ и Аллой Истоминой, генеральным директором АО «Мурманэнергосбыт».

Трезвость как норма жизни! О новом проекте организации «Содействие» и Мурманской епархии нам расскажут Александр Апанасенко и очаровательнаяй Елизавета.

Депутаты Мурманской областной Думы шестого созыва на уходящей неделе собрались на своё последнее заседание. Впереди парламентские каникулы и выборы. В новом политическом сезоне не все продолжат работу в качестве народных избранников.

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