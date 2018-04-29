ИТОГИ: Главы исполнительной власти успешно отчитались, а народ на Первомай идёт разными колоннами

Здравствуйте, вы смотрите программу «Итоги» на «Арктик-ТВ». На этой неделе областные и городские главы исполнительной власти отчитались о проделанной работе за 2017 год. Губернатор выступила перед депутатами областной Думы, а сити-менеджер Мурманска – перед горсоветом, который с этой недели стал меньше на одного человека. А мурманчане живут предвкушением длинных выходных, члены профсоюзных организаций - митингов и шествий в честь Первомая.

А в это время пассажиры «Клавдии Еланской» живут надеждой добраться до городков на побережье Баренцева моря и обратно без приключений. На этой неделе стало известно, что в расписание теплохода снова внесены изменения. Напомним, что весь сыр бор разгорелся из-за единственного причала в ЗАТО Островной, где в результате шторма повредились два из десяти удерживающих судно устройств. Обслуживают объект инженеры Северного флота. Военные уже сформировали отряд для восстановления опор.

Маленькие посёлки - маленькие бедки, большие – проблем у них больше. Правда, во время отчётов, как правило, говорят только о достижениях. На этой неделе депутаты горсовета заслушали с докладом Андрея Сысоева, главу администрации года Мурманска. Но до этого с почестями отправили в добровольную отставку депутата Ольгу Сорокину.

Доклад губернатора Мурманской области о работе правительства за 2017 год, законотворческая работа и другие важные вопросы обсудили на заседании в Мурманской областной Думе.

«Больных вопросов не обходить, не затушевывать, а ставить их ребром. Или швыряться звонкими фразами - свойство мелкобуржуазной интеллигенции... Надо говорить массам горькую правду просто, ясно, прямо», - это я процитировала Ильича. В прошлое выходные вождю пролетариата исполнилось бы 148 лет. Мурманские коммунисты по этому случаю организовали митинг у памятника Ленину. И хотя торжественное мероприятие было малолюдным, как выяснили корреспонденты «Арктик-ТВ», Ильич ещё живет в наших сердцах.

Не важно в какой колонне вы пойдёте на демонстрации Первого мая: с коммунистами или профсоюзами, главное, с хорошим настроением. Тем более, что к этой дате городские власти обещали убрать и украсить областной центр, а всех горожан пригласили на субботники.

Насколько дружными будет первомайские колонны, снова ли профсоюзы и коммунисты пойдут порознь, узнаем из первых уст – у гостя нашей программы, у председателя облсовпрофа Александра Первухина.