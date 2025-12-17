Девять мастеров из Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в различных номинацияхМурманская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по спросу на рабочий персонал
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.12.25 19:30

Итоги года подвели в Общественном совете при администрации большого ЗАТО

Декабрь – время оглянуться назад и подвести итоги.

Общественный совет ЗАТО Александровск последнее совещание в 2025 году начал с отчёта председателя, в котором вновь прозвучали слова о значении контрольного органа в системе взаимодействия общества и власти. 

Юлия Вырвинская, член Общественного совета при администрации ЗАТО Александровск: «Мы смотрим, как работают различные общественные структуры и можем предложить свои идеи на рассмотрение в администрацию и Совет депутатов ЗАТО».

Планы на будущий год масштабные. Например, продолжить реализацию интерактивного проекта «Силы тыла в лицах» - фотоистории о тех, кто помогает бойцам приближать победу, создавая изделия для фронта. Его поддержала Общественная палата Мурманской области. Кроме того, участники совета, как и в этом году, продолжат мониторинг продуктов в системе «Честный знак», будут участвовать в экологических и патриотических акциях, развивать волонтёрское направление.

Николай Бут, председатель Общественного совета при администрации ЗАТО Александровск: «Самое главное и жаркое время для нас будет выборный период, когда будем выбирать новый состав Государственной и областной Думы. Активисты, в числе которых члены Общественного совета, будут работать наблюдателями, чтобы выборы прошли прозрачно, легитимно и честно».

В 2026 году орган ожидают перемены: согласно регламенту, состав Общественного совета переизберут, напомнили на совещании.

Финал встречи вышел торжественно-праздничным: активных членов совета отметили благодарственными письмами разного уровня, награды общественники получили от Общественной палаты Мурманской области, главы муниципалитета и Совета депутатов ЗАТО Александровск.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российская Арктика: эпоха обсуждений завершена. Начинается эпоха прорыва
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире22:55Городские хроники (6+)23:25«Зверские заблуждения». Познавательная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Топ вакансий для квалифицированных рабочих-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 95 копеек, евро прибавил 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Североморские теплосети готовятся к масштабной замене сетей в 2026 году-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»