Итоги года подвели в Общественном совете при администрации большого ЗАТО

Декабрь – время оглянуться назад и подвести итоги.

Общественный совет ЗАТО Александровск последнее совещание в 2025 году начал с отчёта председателя, в котором вновь прозвучали слова о значении контрольного органа в системе взаимодействия общества и власти.

Юлия Вырвинская, член Общественного совета при администрации ЗАТО Александровск: «Мы смотрим, как работают различные общественные структуры и можем предложить свои идеи на рассмотрение в администрацию и Совет депутатов ЗАТО».

Планы на будущий год масштабные. Например, продолжить реализацию интерактивного проекта «Силы тыла в лицах» - фотоистории о тех, кто помогает бойцам приближать победу, создавая изделия для фронта. Его поддержала Общественная палата Мурманской области. Кроме того, участники совета, как и в этом году, продолжат мониторинг продуктов в системе «Честный знак», будут участвовать в экологических и патриотических акциях, развивать волонтёрское направление.

Николай Бут, председатель Общественного совета при администрации ЗАТО Александровск: «Самое главное и жаркое время для нас будет выборный период, когда будем выбирать новый состав Государственной и областной Думы. Активисты, в числе которых члены Общественного совета, будут работать наблюдателями, чтобы выборы прошли прозрачно, легитимно и честно».

В 2026 году орган ожидают перемены: согласно регламенту, состав Общественного совета переизберут, напомнили на совещании.

Финал встречи вышел торжественно-праздничным: активных членов совета отметили благодарственными письмами разного уровня, награды общественники получили от Общественной палаты Мурманской области, главы муниципалитета и Совета депутатов ЗАТО Александровск.