Итоги года подвели в региональном общественном Совете при УФСИН России

За прошедшие 12 месяцев его члены провели немало встреч с осуждёнными, помогали им в решении личных проблем. Также активно освещали деятельность сотрудников ведомства.

Уже 20 лет общественный Совет при УФСИН России работает в Мурманской области. Его главная задача – не только следить за соблюдением законности и справедливости в уголовно-исполнительной системе, но и всесторонне помогать осуждённым. В состав органа входят представители общественных и правозащитных организаций, религиозных конфессий, бизнес-сообществ, СМИ и люди, оказывающие содействие в деятельности УИС. К примеру, уже много лет волонтёры мурманской организации «Улица» помогают не только бездомным людям, но и осуждённым, у которых возникли проблемы после отбывания срока.

Юрий Мананков, председатель общественного Совета при УФСИН России по Мурманской области: «Организация создана для того, чтобы ресоциализировать выходящих на свободу бывших осужденных. Им оказывается первоначальная помощь, даже материальная и с жильём, устройством на работу, решением каких-то юридических или документальных вопросов. Например, в этом году прошли через эту организацию около пятидесяти человек».

А в социальном центре «SOS Мурманск» помогают не только семьям в кризисной ситуации, но и женщинам, например, имеющим отсрочку исполнения наказания до достижения ребёнком 14 лет. В этом году учреждение не просто активно продолжало свою деятельность, но и развивало новое направление.

Наталья Курдвановская, директор социального центра «SOS Мурманск», член общественного Совета при УФСИН России по Мурманской области: «Одно из направлений деятельности, которое сейчас активно развивается, стало оказание поддержки несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом. Но мы рассматриваем эту деятельность более широко, говорим сейчас о поддержке и развитии направления деятельности. Это работа с молодёжью, у которой есть трудности в социальной адаптации».

Но это только малая часть работы, которую провели за год члены общественного Совета. Были и консультативные встречи с осужденными, и организация для сотрудников и членов их семей них культурных и социально-важных событий, другая деятельность.

Во время заседания участники подвели итоги за год и наметили план работы на следующий год. Отметим, что с 2024 года начнётся работа в системе пробации осужденных, которая поможет им после срока заключения вернуться в социальную среду.