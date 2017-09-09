ИТОГИ: Голосуй – не голосуй, все пошли на Шнурова

Здравствуйте, друзья! Не обращайте внимания на избитое название программы «Итоги». По моим скромным подсчётам, не считая рейтинговых однофамильцев, аналогичные субботние обзоры выходят на всех региональных телеканалах. Сколько бы мы не играли словами, суть от этого не меняется. В ближайшие пол часа я действительно попробую сэкономить ваше время и силы, подытожить результаты прошедшей недели.

Не стану вас утомлять долгим перечислением новостей в хронологическом порядке, а поделюсь с вами собственными соображениями по поводу происходящих в 51-ом регионе, проранжировав их по степени важности. Это некий топ-10 уходящей недели.

№ 1. Единый день голосования. 10 сентября должно стать своего рода генеральной репетицией перед главными выборами страны - президентскими. Если в других регионах выбирают губернаторов и заксобрания в полном составе, то у нас сельсоветы. Всё чинно, пристойно, никакого чёрного пиара и пропаганды. Правда, агитационные материалы по квартирам всё таки стали разносить, а губернатор попросила северян проявить сознательность и прийти на избирательные участки. А вот последуют ли граждане совету главы региона, узнаем уже в понедельник, когда избирком огласит результаты голосования и явку. По крайне мере, в ЗАТО Александровске, где граждане отстрелялись ещё в воскресение, 3 сентября, чудес не произошло - электорат остался лежать на диване. В итоге победа досталась казачьему атаману, сумевшему мобилизовать сотню -другую казаков.

№ 2. Пока избирком рапортовал о готовности к единому дню голосования, лидеры региональной парламентской оппозиции спорили между собой, стоит ли принимать участие в выборах. Эсер Макаревич заявил в одном из интервью, что уважающие себя люди не голосуют. Ему парировал коммунист Степахно, отметив, что мол, как раз уважающие себя граждане и ходят на выборы. В том числе и наблюдатели. Только вот с последними вышла незадача. Выяснилось, что в числе наблюдателей от регионального отделения КПРФ в избирком было заявлено несколько навальнистов. Правда, в последний момент их из списка исключили. По одной из версий, это было сделано по просьбе среднего подъезда дома правительства, по другой - из идеологической неприязни. Мол, Зюганову с Навальным не по пути. «Зачем нам нужны эти нетрадиционные дети? У нас ...хватает коммунистов, чтобы закрыть наблюдателями все избирательные участки по всем округам, где баллотируются наши кандидаты», - заверил общественность Степахно.

Напомню, летом, после долгих мытарств, сторонники Навального во главе с Виолеттой Грудиной всё-таки обрели крышу над головой и уже анонсируют приезд своего лидера в Мурманск. Правда, не совсем понятно, к чему эти гастроли, ведь он всё равно не допущен из за своей судимости к президентской гонке. Да и есть риск, что его обольют зелёнкой или забросают сосками, как это произошло в среду в аэропорту Домодедово.

№ 3. Рейтинг недели, прославивший Мурманскую область, оказался экологическим. Регион 51 впервые попал в список лидеров и оказался среди 85 субъектов сразу на 9 месте. Авторы рейтинга - общественная организация «Зелёный патруль». Основные показатели, использующиеся при составлении рейтинга, состояние воздуха, воды, сбросов и выбросов, а также ответственность власти. Бальзам на душу недавно назначенному министру природных ресурсов и экологии Мурманской области. С 1 сентября Дмитрий Руусалепа наконец-то избавился от приставки и.о. и был включён в состав правительства. Однако, по своей медийности, он явно уступает своей предшественнице Эльвире Макаровой. В последние дни её имя часто мелькало и в блогах, и на лентах информагентств, и в личных беседах власть предержащих. Дело в том, что в СМИ просочилась информация, что увольнение бывшего министра экологии стало предметом судебного разбирательства. Если в двух словах, то прокуроры желают знать, уволилась ли Макарова по собственному желанию, или была отправлена в отставку с волчьим билетом со всем вытекающими последствиями.

В правительстве Мурманской области утверждают, что повестку в суд ещё не получали, но секрета делать из трудового спора не собираются. По сути, речь идёт о юридической коллизии, объяснили в пресс-службе. Так как Макарова в момент подачи заявления об увольнении находилась на больничном с ребёнком, сколько она могла бюллетенить, было не ясно, то сначала её уволили по собственному желанию, а потом выпустили постановление с формулировкой «в связи с утратой доверия», как того требует закон о противодействии коррупции. В этой связи постановление от 26 мая 2017 года об увольнении Макаровой по собственному желанию было признано утратившим силу. А 21 августа 2017 года было подписано новое постановление об увольнении уже по букве закона.

Бывший министр экологии Эльвира Макаров, напомню, оказалась в центре внимания после серии публикаций в СМИ, в которых ей приписывали участие в дачном некоммерческом партнёрстве «Родничок», а также выделение этому ДНП земельного участка в охраняемой лесной зоне. В отношении бывшего министра расследуется уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.

№ 4. Вернемся собственно к экологии. Скорее всего, не заслуги министров, а усилия предприятий, которые стараются не оставаться в долгу у природы, подняли наш регион на 9-ю строчку в рейтинге. Или я ошибаюсь?

«РБК» на этой неделе отметила успехи компании «Русская аквакультура». В первом полугодии 2017 года она увеличила выручку в 11 раз - до 3,3 млрд рублей. Если перевести на язык обывателей, то смысл этого сообщения заключается в следующем: рыба на фермах Баренцева моря растёт хорошо, не болеет, её сметают с прилавков. Одним словом, жизнь налаживается. Таким образом, компания, принадлежащая Максиму Воробьеву, подтверждает репутацию крупнейшего игрока на российском рынке аквакультуры. А её владельцы по-прежнему полны решимости захватить российский рынок со своим атлантическим лососем и радужной форелью. Общий объём потенциального выращивания атлантического лосося в Мурманской области и радужной форели в Карелии составляет около 70 тысяч тонн, что может полностью покрыть потребности России.

Огромную роль в улучшении экологической обстановки в регионе играет и «Норникель», который вкладывает огромные средства на переоснащение устаревшего оборудования и внедрение современных технологий.

Не исключено, что на высокое место в экологическом рейтинге повлияла и активность Мурманского морского торгового порта, который не просто демонстрирует готовность минимизировать нежелательные последствия от открытой перевалки угля, но просто засучив рукава, борется с угольной пылью, прибивая её к земле водяными пушками, пропуская через очистные фильтры и высаживая вокруг жилых кварталов деревья.

№ 5. А вы помните, с чего всё начиналось? Правильно, с «чёрного» снега. Писем во все инстанции и наконец-то обращение к Путину во время «прямой линии» мальчика из Находки по фамилии Боль. Вывод, не надо терпеть и молчать. Но и вывешивать плакаты на фасадах домов с обращением к гаранту Конституции не стоит. Автора плаката «Путин, помоги! Нет горячей воды!», который был вывешен из окна квартиры на улицу, пока предупредили, что за подобные правонарушения может грозить административное наказание. Напомним, что мурманчанин использовал для привлечения внимания обычную простыню, которую потом сняли промышленные альпинисты. Надо отметить, что в этом случае, не сколько простыня с обращением, сколько фотографии в социальных сетях наделали шума и горячую воду в этот дом в итоге дали Хотя ситуация там странная, не однозначная. Мне доводилось слышать противоречивые мнения. По одной из версий, жильцы дома сами виноваты, потому что не захотели толи прийти на собрание, толи скинуться на бойлер, толи платить по счётчику. Не важно. Очень всё произошло правдоподобно и жизненно, как в сказке «По щучьему веленью». Только кто теперь будет разбираться.

А в том, что можно вывешивать из окна своей квартиры, а что нет, разобраться стоит. Меня, например, поразила новость о том, что мурманчанин, заказавший по почте из Китая ручку-шпион, был задержан прямо на почте, когда хотел получить посылку с гаджетом. Теперь ему грозит наказание до 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Так что семь раз подумайте, прежде чем заказывать что-нибудь в интернет-магазине.

№ 6. И тем более, хранить у себя запрещенные вещества. На этой неделе федеральные и региональные СМИ рассказали о мурманской банде террористов, у которых было обнаружены оружие, патроны и яд!

№ 7. Давненько не попадала «Почта России» в поле зрений мурманских журналистов. И вроде очереди стали не такими длинными, отправления приходят быстро, однако в последнее время перестали принимать посылки в мурманских отделениях. Представьте себе картину: приходите вы на Почтамт - коробки есть, а скотча нет. Оператор предлагает вам вернуться домой и заняться рукоделием - сшить хлопчатобумажный мешочек. В своём детстве я помню, как мы шили такие, но это был XX век, а на дворе XXI. Если вы потеряли навыки шитья, то почтальоны предлагают вам заказать холщевую торбу ателье. Тоже вариант.

№ 8. На этой неделе в правительстве Мурманской области очень радушно принимали гостей из Северного Королевства. Елена Тихонова, региональный министр экономического развития, на встрече с делегаций аспирантов МИД Норвегии была оптимистична. С прошлого года внешнеторговый оборот у нас с Норвегией вырос, жители приграничных территорий стали чаще ездить друг к другу. В августе 2017 года границу пересекали свыше 23 тысяч раз. Норвежская сторона заявляет, что надо строить новое КПП на границе с Мурманской областью, так как старое здание уже не справляется с пассажирским трафиком. И это ещё не все взаимные реверансы. Если вы прогуливались на этой неделе по набережной Кольского залива в погожую погоду, то могли видеть у причалов морвокзала корабль Береговой охраны Норвегии.

№ 9. Продолжая сюжетную линию дружбы народов, не могу не вспомнить гонку «Аркти трофи». В субботу стартовал шестой этап соревнований и вот-вот станут известны имена победителей. А вот будут ли впереди россияне, или норвежцы, пока не ясно. Дело в том, что практически половина экипажей прибыла к нам из Северного Королевства. Потомки викингов полны решимости стать первыми, но им противостоит местная команда из Апатитов и два чемпионских дуэта России из Москвы.

№ 10. По моим наблюдениям, не всегда официальная хроника отражает настроения в обществе и не всегда на кухнях обсуждают то же самое, что в коридорах власти. Не говоря уже о бескрайних просторах Всемирной паутины, где формируется совершенно другая повестка. Но иногда эти линии пересекаются и тогда виртуальный и реальный миры, власть предержащие и обыватели встречаются в одной точке. Например, все встретились в Ледовом Дворце спорта на концерте группы «Ленинград». «Инстраграмм» и «Фейсбук» пестрили фотографиями вип-персон с Сергеем Шнуровым. Кандидаты в депутаты, министры, вице-губернаторы, мэры смешались с толпой и заняли места в Ледовом согласно купленным билетам. В общей очереди за порцией бодрящих мотивов от Шнурова были замечены: руководитель исполкома местного ОНФ, его соратница и депутат горсовета Марина Калмыкова, два вице-губернатора - Григорий Стратий и Анатолий Векшин, члены Общественной палаты РФ, главы городов и районов Мурманской области.

Больше других отличились Кандалакшский и Мурманский. Дмитрий Филиппов провёл со Шнуровым вечер в неформальной обстановке, о чем информация быстро просочилась в Интернет, которые сообщили, что дочь градоначальника нарисовала портрет кумира с котом и сопроводила его памятной надписью «Наши морские котики будут ждать. Приезжайте ещё. Ты уж не забывай про нас. Не рви картинку. Пусть это принесёт успех».

А глава района Михаил Павлов приехал на концерт в качестве аккредитованного журналиста «Народного ТВ». Он задавал вопросы на пресс-конференции, сделал с певцом селфи на память, добился от кумира миллионов поздравления жителей с пятисотлетием родного города и наблюдал за шоу из фан-зоны вместе с остальными поклонникам.

Одним словом, все до сих пор под впечатлением. А какое впечатление произвели на Шнурова областной центр и его обитатели, в том числе четвероногие и хвостатые, мы узнаем уже в воскресение во время показа телепроекта «Главный котик страны». Там должен фигурировать и кот Семён и живописные киски из краеведческого музея, где проходит выставка «Коты для умножения доброты» питерского художника Юрия Люшкина.

Посмотреть на себя со стороны будет возможность и у поклонников творчества Гоблина - старшего оперуполномоченного Дмитряи Пучкого. Культовый переводчик и знаменитый блогер тоже на этой неделе колесил по Мурманской области, изучая вопрос, как у нас обстоит дело с сотовой связью. Он впервые побывал за Полярным кругом, спускался в карьеры и бродил по Териберке, не расставаясь с мобильным телефоном. Об этом можно судить по его страничке «ВКонтакте».