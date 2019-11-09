ИТОГИ: «Горизонты Арктики» и реалии регионального здравоохранения

Время поводить итоги уходящей недели на «Аркти-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

В Мурманске состоялась Международная конференция «Горизонты Арктики» – одно из ключевых событий туриндустрии региона в 2019 году. Перспективы развития туризма обсудили туроператоры Индии, Китая, Таиланда, Вьетнама, Малайзии и других стран, а также руководители Российского экспортного центра.

Первый неатомный ледокол «Обь» торжественно встретили в Мурманске. Судно, оснащенное по последнему слову техники, будет обеспечивать проводку танкеров, перевозящих сжиженный природный газ.

Учебные новинки «Яндекса» для всех уровней образования, программы переобучения и занятости для молодых мам и пенсионеров, электронный туристический гид по Кольскому краю на основе «Яндекс.Карт» и другие самые свежие разработки компании скоро станут неотъемлемой частью жизни Мурманской области - таковы итоги переговоров главы региона Андрея Чибиса и генерального директора «Яндекса» в России Елены Буниной, которые состоялись в Москве.

Бывший вице-губернатор Мурманской области Игорь Бабенко вышел на свободу. Шесть месяцев назад Октябрьский районный суд Мурманска приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима.

Вместо металлических конструкций при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата активно используют биодеградируемые импланты. Впервые в Мурманской области их стали применять в детском травматолого-ортопедическом отделении городской больницы. А вот как планируют модернизировать первичное звено в здравоохранении – поговорим с доктором, депутатом и членом регионального штаба ОНФ Романом Пономаревым. Елена Цыганкова и Александр Гладун, многодетные родители, расскажут, что их подвигло основать общественную организацию «Диасевер».