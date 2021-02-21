ИТОГИ: Готовимся к выборам - меняем закон, в трагедии на озере Канентъявр разбираются следователи

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте, в студии – Александра Ретунская.

Чем запомнилась длинная рабочая неделя - обзор самых заметных событий: страшная авария под Тайболой – гостем нашей студии станет командир отдельного взвода ДПС по Кольскому району Валентин Ильинов; как узнать кадастровую стоимость своей недвижимости и повлиять на размер налога, нам расскажут руководитель Управления Росреестра Анна Бойко и руководитель Министерства имущественных отношений Виктория Минкина; есть ли шанс возродить в Мурманске трамплины для прыжков, что новенького, кроме парусного спорта и сноубординга, появится в школе олимпийского резерва, спросим у директора Александра Зубко

На этой неделе в Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание. Депутаты рассмотрели десяток вопросов, среди них - выделение медицинского центра «Белая роз» в отдельное лечебное учреждение, отчёт главы областного УМВД и внесение изменений в выборное законодательство.

В сердце столицы - на Красной площади большой праздник русского хоккея - XI Турнир на призы Патриарха Московского и всея Руси среди школьников. Сборная команда по хоккею с мячом, составленная из воспитанниц спортивных школ Мончегорска и Мурманска, стала серебряным призером турнира.

Оплатить квитанции за услуги ЖКХ можно без комиссии через кассы, а также на сайтах или в приложениях ресурсников. Такие возможности доступны всем гражданам и помогают быстро и без наценок расплатиться по счетам.

В Мурманске состоялся уже шестой ежегодный чемпионат «WodSkills», участие в нём приняли более трёхсот конкурсантов и практически столько же экспертов.

Пострадавшим от пожара в Кандалакше семьям будет оказана материальная помощь. На эти цели правительство области перечислит 3,5 миллиона рублей.

16 февраля во время снегоуборочных работ спецмашина провалилась в озеро Канентъявр. Трагедия произошла в районе 49 км автодороги «Кола – Серебрянская ГЭС».