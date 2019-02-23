ИТОГИ: Губернатор даёт нагоняй за неубранный снег, президент советует не ждать коммунизма

Здравствуйте, время подводить итоги на «Арктик-ТВ». А студии - Александра Ретунская.

О чём судачили на уходящей неделе северяне: – вывоз мусора, снежные завалы во ворах и первые сосульки на крышах или, как говорит Валентина Ивановна Матвиенко, «сосули». Волонтеры собирают деньги для приютов, устраивают выставки собак… Наверное, рано или поздно в календаре появиться красная дата - День зоозащитника. А пока мы отмечаем День защитника Отечества, правда, на этот раз он выпал на субботу и оставил представителей сильной половине человечества без дополнительного выходного.

На этой неделе Президент РФ обратился с посланием к Федеральному собранию. В своей речи он ни разу не упомянул Украину, но и Арктику тоже не вспомнил. Зато много внимания уделил вопросам внутренней политики – помощи многодетным семьям и доступности для них ипотеки. Так же в своем послании он поставил ультиматум всем чиновникам, заявив, что всё запланированное должно быть сделано. А если не можете, «лучше сразу уйти». «С такими настроениями к снаряду лучше не подходить, - подчеркнул Владимир Путин. - Людей к тому же не обманешь. Их мало интересует бюрократическая волокита. Для людей важно, что реально сделано, что улучшает жизнь их семей – не когда-нибудь, а сейчас. Мы не должны повторять ошибок прошлых лет и ждать коммунизма».

На очередном оперативном совещании в региональном правительстве говорили о снежном коллапсе. Губернатор Марина Ковтун сообщила, что после метелей и снегопадов, которые накрыли Мурманскую область в минувшие выходные, недовольные жители региона буквально завалили социальные сети фотографиями неубранных дворов, занесённых по козырек подъездов, увязающих в снегу машин. Такую ситуацию глава региона считает неприемлемой…

В преддверии Дня защитника Отечества в Мурманской областной научной библиотеке состоялся урок мужества – на встречу с юными северянами пришёл заслуженный военный лётчик России Сергей Чечеров, настоящий воин, посвятивший всю жизнь службе на Северном флоте.

Редакция «Арктик-ТВ» искренне поздравляет всех, кто стоит на защите Отечества!