ИТОГИ: Губернатора и главу Мурманска «хоронят», когда они вылетают в Москву; ради здоровья народа не жалко и вице-губернатора

Это программа «Итоги». В студии Александра Ретунская с обзором самых заметных событий недели, которые обсуждали на кухнях, в коридорах власти и на форумах.

Обидно, что чаще всего мы пропадаем в федеральную повестку только в связи с трагическими событиям и ЧП. На этот раз Мурманская область мелькала в российских сводках новостей исключительно как точка координат, где произошла серьёзная авария с участием командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова. В Минобороны уже назвали виновником аварии погибшего водителя легковушки, однако, на записи с видеорегистратора видно, что кортеж командующего в момент столкновения на большой скорости двигался по встречной полосе. На видео с регистратора видно, что микроавтобус командующего в сопровождении патрульного автомобиля Военной автоинспекции с включенным спецсигналом в момент аварии на большой скорости обгонял попутные транспортные средства по встречной полосе. Отчетлива видна сплошная линия разметки запрещающая обгон в данном месте. Трасса в месте столкновения имеет всего по одной полосе в каждом направлении. В то же самое время, судя по кадрам видеозаписи, перед самым столкновением встречный «Chevrolet», также двигался к разделительной полосе: или шёл на обгон, или занесло в результате резкого торможения.

Водитель «Chevrolet», имя которого нам не сообщают, скончался в больнице. Пассажиры легковушки - женщина и двое подростков 16 и 17 лет - слава богу живы. Не смотря на серьёзность полученных травм, жизни командующего ВДВ ничего не угрожает. Правозащитники уже подняли шум, что погибшего сделают виновным без суда и следствия. О возбуждении уголовного дела по этому ДТП до сих пор нет сообщений, тем временем наши коллеги наперебой стали сравнивать случившееся на трассе Р 21 «Кола» с аварией 2010 года, когда едва не погиб в ДТП в Тульской области командовавший на тот момент ВДВ России генерал-лейтенант Владимир Шаманов. Тогда в служебный автомобиль «BMW» командующего въехал гражданин Таджикистана, который выехал на встречную полосу за рулем «МАЗа». В лобовом столкновении погиб водитель Шаманова, а генерал-лейтенант получил ранения средней степени тяжести и через несколько часов был перевезён в военный госпиталь им. Бурденко в Москве, где его почти сразу посетил Владимир Путин.

А мигрант из Таджикистана получил шесть лет колонии-поселения. К этому году должен был уже освободиться…

Во второй части программы «Итоги» мы рассчитываем увидеть в этой студии начальника ГИБДД Кольского района Ивана Кудряшова, который был на месте этой страшной аварии.

Ещё одно событие недели, породившее массу конспирологических версий. Волна телефонного минирования докатилась и до Мурманска. Уже две недели по всей стране анонимы поднимают на уши спецслужбы, сообщая о заведомо ложных фактах минирования. Если первые случаи можно было связать с годовщиной взрывов башен близнецов всемирного торгового центра в Нью-Йорке, то теперь логического объяснения происходящему найти становится всё сложнее. В нашем областном центре сообщения от бомбистов стали поступать после полудня. В списке якобы заминированных объектов оказались и магазины и отели и рестораны и казенные учреждения.

На этой неделе горсовет Мурманска теперь уже в обновленном с составе собрался на первое после каникул заседание. Нам наконец-то представили новичков. Например, Антон Набатов, 29 летний курьер, даже пообщался с прессой. Можете не надеяться, от своего мандата юноша не откажется.

Главной интригой заседания горсовета стало внезапное исчезновение из президиума главы города Дмитрия Филиппова. На середине заседания он уступил своё место заместителю. Куда отправился глава? Без паники, в плановую командировку. Дело в том, что обычно в повестке заседаний депутатов горсовета бывает 18 вопросов, но на первое после летних каникул вынесли аж 40. Поэтому Филиппов рисковал опоздать на самолёт. В Москву он отправился на учёбу по президентской программе «Развитие региональных команд, управленческое мастерство» и в пятницу уже был дома.

На минувшей неделе владелец сайта «FlashNord» Алексанлр Калугин в очередной раз отправил в отставку Марину Ковтун, мол, глава региона уже вылетела в Москву. Скептики сразу заявили, что если бы это было правдой, то сообщение появилось бы не в «Твиттере», а на сайте, которое является СМИ и вынуждено отвечать за распространение лживой информации. В ответ на просьбу прокомментировать сплетни, губернатор Мурманской области заявила следующее: «Фейки не комментирую, у меня другая работа. Мои полномочия истекают в сентябре 2019 года. Я и моя команда работаем в штатном режиме». Марина Ковтун действительно улетела в Москву, но для того чтобы поучаствовать в заседании президиума госкомиссии по Арктике, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что осеннее обострение журналистов «FlashNord» связано, скорее всего, с инсайдерской информацией о возможной отставке сразу 10 губернаторов перед президентскими выборами. СМИ со ссылкой на источник в Кремле, написали о возможном уходе губернатором Самарской и Нижегородских областей Николая Меркушкина и Валерия Шанцева, последний, кстати, тоже заявил, что не собирается покидать свой пост.

Команда губернатора Мурманской области действительно работает в штатном режиме и как никогда близка к народу. Вот, например, вице-губернатор Наталья Погребняк на личном примере показала северянам, как важно делать прививки.

Отмечу, что пропаганда здорового образа жизни и медицинской профилактики - весьма избитый приём среди политиков и чиновников всех уровней. Можно вспомнить Дмитрия Дмитриенко, который сразу после своего назначений в наш регион отправился на станцию переливания крови и выступил в качестве донора. Депутата облдумы Наталья Лещинская добровольно терпела зубную боль в стоматологическом кресле как член жюри конкурса профессионального мастерства докторов. А министры област6ного правительства, главы городов и районов активно принимали участие в фотосессии с рентген снимками грудной клетки, проще говоря флюшкой, пропагандируя борьбу с туберкулезом.

На минувшей неделе в Североморске специальная комиссия определилась с финалистами конкурса на замещение должности главы ЗАТО. В из число, как и следовало ожидать, не попала действующая глава администрации Ирина Норина. Ей достался только 1 голос членов конкурсной комиссии. Зато высокие шансы на избрание имеют Владимир Евменьков, главный наркополицеский Мурманской области (можно отметить некий тренд, так в этом ведомстве успели отметиться руководитель исполкома ОНФ Максим Сахневич, глава Мурманска Дмитрий Филиппов), второй фаворит - Тимур Лапин, действующий чиновник правительства Мурманской области, курирующий вопросы информатизации, благодаря которому сайт губернатора и правительства региона получал высокие оценки от вышестоящего начальства. Он так же отвечал за продвижение в Заполярье цифрового телевидения и многофункциональных центров, избавляющих нас от бюрократических проволочек. Айтишник или силовик достанется флотской столице? Узнаем об этом уже 26 сентября.

«Формула кино» и «Синема парк» отказались от проката «Матильды» из-за угроз безопасности зрителей. Насколько я понимаю, в эти киносети входят все залы Мурманская, расположенные в крупных торговых моллах. Кинопредприятие «Мурманск» ещё не озвучило своё решение. Частный прокатчик, которому принадлежит кинозал «Одиссея» сказал, что это не его формат. Так что северянам стоит довольствоваться либо пиратской копией, либо отправляется в города присутствия сети «Люксор». Например, в Новосибирск, где 22 сентября, в пятницу, анонсировали выход этой скандальной ленты. Самое любопытное, что пригласила на премьеру земляков начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова на своей странице в «Фейсбуке». Чиновница и раньше заявляла, что категорически против запрета показа спорной ленты, так как это противоречит Конституции России, а протестующим пожелала направить энергию в мирное русло. Посмотрим, чем всё это закончиться. Но с помощью таких заявлений Терешкова явно увеличила число своих подписчиков в соцсетях. Что ж, если нам не покажут «Матильду» будем ходить в театры и на концерты.

Ежегодно 22 сентября во многих странах мира проводится Всемирный день без автомобиля, девиз которого «Город как пространство для людей, пространство для жизни». Мурманск не стал исключением. Несколько любопытных цифр: судя по числу зарегистрированных автомашин, на каждого второго жителя нашей области, включая стариков и детей, приходится один железный конь. Наш регион уверенно входит в топ-20 по числу личных машин на душу населения. Так что безлошадных крестьян у нас не так много, как в соседних губерниях.

По машине можно судить о социальном статусе человека, его достатке. А вышел на вечернюю пробежку в трениках, вооружился палками для скандинавской ходьбы, залез в маршрутку в час пик и грани стерлись. Хорошая акция не только для экологии города, но и для единения власти и народа.