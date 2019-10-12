ИТОГИ: Губернатору необходимо быть ближе к народу, а народ спорит о дне рождения Мурманска

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». О чём говорили на кухнях, судачили на форумах и писали в официальной прессе - в обзоре главных событий недели на «Арктик-ТВ».

Андрей Чибис в числе других избранных губернаторов получил наказ от президента быть ближе к народу. Почему кинематографисты выбираю Заполярье для съёмок драматических лент? И так ли это плохо для развития туризма и бизнеса, как это может показаться на первый взгляд.

Мурманск отметил 103-й день рождения. Кому-то он показался излишне милитаризированным, другие же до сих пор прибывают в восторге от авиашоу с участием пилотажной группы «Стрижи»

Добровольное общество содействии армии, авиации и флоту лихорадит. Мы призовём к ответу нового руководителя Мурманского отделения ДОСААФ.

Приговор детоубийце, мошенники, браконьеры и бездомные собаки - коротко о происшествия недели.

Как идёт сбор средств для Андрюши Куравина из Полярного. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» навестила подопечного.

Памяти Евгении Жариковой – «Сборная Снежногорска» вышла в финал Высшей лиги КВН.