ИТОГИ: Хорошо встретили Новый год и Рождество, готовимся к Богоявлению

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии Александра Ретунская.

Позади первая рабочая неделя. Какой она выдалась, вспомним вместе. А гостями в студии сегодня будут специалисты отделения Пенсионного фонда России Мурманской области и сотрудники центра Государственной инспекции по маломерным судам. Они нам помогут узнать, кому и где будут платить с 1 января социальные пособия и как будет организовано в этом году купание на Крещение.

Но обо всём по порядку.

13 января передвижная резиденция Деда Мороза прибыла на станцию Мурманск. Столица Заполярья стала последним пунктом в маршруте следования сказочного волшебника. На встрече поезда побывала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Атомный ледокол «Сибирь» вышел из Санкт-Петербурга в направлении порта приписки Мурманск. Судно готово к работе в акватории Северного морского пути. Планируется, что переход займёт 8-9 дней, сообщает пресс-служба «Атомфлота».

На этой неделе капризная северная погода подпортила жизнь не только сотрудникам коммунальных служб, но и автолюбителям. Особенно не повезло тем, кто решил поехать на выходные в Териберку.

В минувшие выходные вблизи Териберки в снегу застряли десятки машин и автобусов. Чтобы жители села не оставались в заточении, а туристы могли выбраться, формируются колонны из машин, которые следуют за снегоуборочной техникой.

А добравшись в Териберку можно не только любоваться красотами природы, но и попробовать испытать себя холодом. Речь идёт о купании в Баренцевом море. Сложно себе представить, но это видео снято на январских каникулах. Девушка по имени Елена, которая путешествует по стране и не редко бывает в Заполярье, судя по её фото и видео, выложенным в «Инстаграм, давно занимается моржеванием. Иначе заплыв в ледяной воде на пляже в Териберке выглядел бы весьма пугающе. Хрупкая девушка в составе группы, купается в море, температура которого едва ли превышает три градуса. На такое решится далеко не каждый мужчина. Подвигами Елены Ремизовой восхищаются и её подписчики.

19 января пройдут традиционные крещенские купания. В Мурманске прорубь для этого обычно организуют на Семёновском озере. Там же устанавливают палатки для участников церемонии. Глава Роспотребнадзора по Мурманской области назвал правила эпидбезопасности, которые нужно соблюдать организаторам мест для крещенских купаний. В палатках должны быть установлены бактерицидные лампы, доступны антисептики для рук, а участники должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Ещё одна котельная АО «Мурманэнергосбыт» вошла в единую систему диспетчеризации. Котельная в посёлке Шонгуй стала 12-й по счёту, параметры работы котлов и насосов которой можно наблюдать не только на центральном пульте предприятия, но и в кабинете генерального директора.

С начала этого года социальная поддержка по обеспечению питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет заменили на денежную выплату. Губернатор Андрей Чибис уже подписал соответствующее постановление правительства Мурманской области.

Психиатр из Печенги задержан за взятку и оформление поддельных документов. Отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета по Мурманской области возбудил уголовное дело в отношении врача психиатра-нарколога и профпатолога. Он подозревается в совершении трёх преступлений. По версии следствия, в 2021 году подозреваемый в Печенгской ЦРБ за денежные вознаграждения проводил фиктивные медосмотры и вносил в федеральный регистр якобы вакцинированных от COVID-19 людей. Врач оформлял и поддельные заключения о наличии или отсутствии у водителей медицинских противопоказаний. По примерным подсчётам во время незаконной деятельности он успел заработать более 60 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

В Мурманске в доме номер 24 на проспекте Кольском из окна восьмого этажа выпала девушка 2005 года рождения. Несовершеннолетняя выпала из окна квартиры, в которой проживала, сообщили в следственном комитете региона, на момент приезда скорой помощи девушка была жива. Она отправлена в одну из больниц города. Следственный отдел проводит доследственную проверку. Специалисты осматривают место происшествия.

Вопиющий случай произошёл на Рождество. Из рук мурманского садиста удалось спасти от смерти двух собак. Он не просто жестоко обращался с ними, но и по предварительным данным, насиловал животных. Жителя Мурманска, обвиняемого в жестоком убийстве собак, заключили под стражу. Прокуратура Ленинского округа поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животными. Напомним, в квартире подозреваемого полицейские нашли трупы трёх щенков. Четвёртому щенку удалось выжить, ему оказана медицинская помощь. У всех собак имеются множественные внешние и внутренние повреждения, их смерть наступила в результате нарушения целостности тканей головного мозга. Ход и результаты расследования находятся под надзором прокуратуры Ленинского округа Мурманска.

В Мурманском ЗАГСе завершили косметический ремонт. Обновлены холл первого этажа и залы для проведения церемоний бракосочетания - на втором. Теперь здесь стало ещё светлее и комфортнее. Согласно планам учреждения, в этом году будут обновлены рабочие кабинеты сотрудников.

История Арсения Драчука объединила тысячи неравнодушных людей. Весёлый, активный и одаренный мальчик страдает от редкого врожденного заболевания, омрачающего его жизнь. На протяжении нескольких лет семья собирала пожертвования, чтобы ему сделать дорогостоящую операцию в США. Наконец, чудо, которое так ждал Арсений, случилось. Все подробности в следующем сюжете…