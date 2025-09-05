Итоги и будущее образования: в ЗАТО Александровск состоялось педагогическое совещание

О планах развития системы образования не только в этом учебном году, но и на ближайшие три года говорили в рамках педагогического совещания в ЗАТО Александровск. В числе почётных участников традиционного педсовета – министр образования и науки Мурманской области.

Идеи, конечно, амбициозные, но это не значит, что нереальные. Это пока малыши лишь мечтают о флоте будущего, но уже через пару десятков лет такие агрегаты вполне могут стать реальностью.

Министра науки и образования региона Диану Кузнецову ведут к другим площадкам – инженерным, научным, гастрономическим, демонстрируя возможности дополнительного образования в ЗАТО Александровск.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «ЗАТО использует все ресурсы для того, чтобы улучшить условия и воспитывать подрастающее поколение: это и президентская программа национальных проектов, успешно завершена первая пятилетка, входим в новую. До конца этого года завершим капитальный ремонт школы, а ранее был построен детский сад».

О реализованных проектах, но больше – о перспективах, говорили в муниципалитете с педагогическим сообществом в рамках традиционного большого совещания. Специалисты отмечают, система в закрытых территориальных образованиях, в частности, в Александровске, делает большие скачки вперёд, в том числе, благодаря кадрам и искренней заинтересованности педагогов в развитии школ и детских садов.

Так, лучших преподавателей, по традиции, отметили вначале встречи ведомственными грамотами и благодарственными письмами.

Наталья Крукович, учитель начальных классов школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Совещание даёт заряд мотивации, заряд драйва. Желание побеждать и идти вперёд, несмотря на трудности, потому что все эти преобразования, которые происходят в образовании и жизни всего Кольского полуострова, действительно всех стимулируют».

Наталья Крукович – одна из победителей ежегодного соревнования в педагогическом мастерстве. Её профессиональный стаж уже насчитывает не один десяток лет, а искренняя любовь и забота о детях лишь крепнет. И важно, что такую активность учителей разделяет и руководство школ, муниципалитета, региона.

Галина Чебелева, начальник Управления образования администрации ЗАТО Александровск: «Задачи, которые будут поставлены здесь, на конференции, и то, что тут прозвучит, это вектор дальнейшего нашего развития».

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Важно, что Александровск развивается по тем направлениям, которые помогают ребятам увидеть возможности в нашем регионе, на своей малой родине. Большинство ребят поступают в учебные заведения Мурманской области и страны, заключают целевые договоры, чтобы вернуться сюда».

За летний период многие учебные заведения большого ЗАТО прошли серьёзную подготовку: отремонтированы и оснащены классы, в том числе и профильного направления, прошли модернизацию тепловые сети, системы водоснабжения и водоотведения, произведены ремонты кровель, закуплено новое оборудование. И уже обновленные пространства 1 сентября оценили самые главные эксперты – дети.