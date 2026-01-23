Итоги и планы: состоялся сбор территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В ходе сбора, который состоялся в правительстве Мурманской области, стало известно, что в 2025 году продолжилось поступательное развитие Мурманской территориальной подсистемы РСЧС.

Главной задачей системы РСЧС остаётся предупреждение чрезвычайных ситуаций, профилактика пожаров и аварий. Для снижения рисков возгораний продолжается активное внедрение комплекса профилактических мер. Особое внимание уделено соцзащите – оснащению автономными дымовыми пожарными извещателями жилья социально не защищённых групп населения.

Произошли и изменения в законодательстве. Все маломерные суда, включая коммерческие, перешли под надзор Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Теперь ГИМС осуществляет федеральный госнадзор за маломерными судами и федеральный госконтроль за безопасностью людей на водных объектах, полномочия государственных инспекторов также расширены.

В рамках сбора состоялась церемония награждения сотрудников, наиболее отличившихся по итогам работы за год.