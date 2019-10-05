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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.10.19 20:30

ИТОГИ: Инаугурация по-новому, а с кадрами – по-старому

В пятницу избавился от приставки врио Андрей Чибис, а спустя неделю присягнул на верность мурманчанам новый глава города Андрей Сысоев. От инаугурации до инаугурации -  как мы прожили эту неделю, подведем итоги на «Арктик-ТВ». В студии Александра Ретунская.

Андрей Чибис заложил новую традицию вступления в должность главы региона: никаких приветственных речей со сцены и поздравлений - он презентовал собравшимся свою предвыборную программу, которую теперь намерен претворить в жизнь.

С этого момента всё правительство автоматически было отправлено в отставку, однако, большинство министров и вице-губернаторов уже в понедельник приступили в работе. Кадровые решения решено оставить на потом. Но уже ясно, что команду Чибиса покидает Зоя Санджиева, которая проработала в Заполярье меньше 5 месяцев. Напомним, экс-министр экономики и торговли Калмыкии Зоя Санджиева была ответственной за реализацию в Мурманской области проектов государственно-частного партнёрства. За время её работы в области был создан центр «Мой бизнес». О своём уходе политик сообщила в Instagram, где поблагодарила бывших коллег. О новом месте работы Санджиева пока не сообщает.

Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Руусалеп так же освобождён от занимаемой должности. Договор с ним расторгнут в связи с истечением срока действия. Помимо этого, на сайте регионального правительства опубликовано постановления об увольнении вице-губернатора Анатолия Векшина, который уже получил равноценную должность в правительстве Челябинской области.

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