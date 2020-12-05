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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.12.20 20:30

ИТОГИ: Информационный тон недели задаёт коронавирус

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии – Александра Ретунская.

На широте Мурманска наступила полярная ночь, а в областном центре зажгли новогодние гирлянды. В Североморске избрали нового главу и открыли новый военный госпиталь. Наконец-то болельщиков стали пускать на трибуны стадионов. Как работает неотложка в период пандемии. Можно ли найти управу на живодера из флотской столицы? Заполярье глазами мексиканского блогера.

Обо всём этом мы расскажем в ближайший час, а гостям нашей студии станут Юрий Сергеев, организатор чемпионата «Drift Time», и Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области.

800 доз вакцины против коронавируса поступило на Северный флот, военные уже начали вакцинацию экипажей кораблей, которым в скором времени предстоит уйти в дальние походы.

В Североморске открыли многофункциональный медицинский центр. Он построен силами Министерства обороны России по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Верховный суд подтвердил право магазинов не обслуживать покупателей без масок и перчаток. Эти рекомендации не нарушают гражданские права и свободы людей, а вот провоцировать конфликты продавцы не должны, они имеют право вызвать полицию, если человек отказывается использовать индивидуальное средство защиты.

Непростая эпидемиологическая ситуация в регионе повлияла на работу многих организаций, и конечно же выросла нагрузка на скорую помощь. Главный внештатный кардиолог Мурманской области руководитель регионального сосудистого центра областной клинической больницы им. Баяндина Татьяна Шведова в это непросто время обратилась к землякам.

Жители ЗАТО Александровск стараются как можно реже обращаться за врачебной помощью, по крайней мере, такой вывод можно сделать, опираясь на рекордно низкую статистку заболеваний, тем же коронавирусом. Почему? Попытались выяснить наши коллеги.

 

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