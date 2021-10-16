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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.10.21 20:30

ИТОГИ: К большим деньгам всегда большой интерес, или 4 млн евро троицы Vellerov на счету в банке Княжества Лихтенштейн

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

На Покров снега мы так и не дождались, но Госавтоинспекция настаивает, что водителям пора менять летнюю резину на зимнюю. Сегодня в выпуске – резонансное ДТП с участием машины скорой помощи, миллионы евро на счетах депутата Госдумы Алексея Веллера – все только об этом и говорят!

А гостями нашей студии сегодня станут врачи-реаниматологи Мария Маргам и Петр Веремейчук – ангелы, возвращающие людей к жизни. А о том, как побороть бедность, нам расскажет министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев. Он расскажет нам о том, что представляет из себя социальный контракт.

Сотрудники УФСБ задержали подозреваемого в поджоге дверей областного правительства. Напомним, неизвестный молодой человек 1 октября кинул в здание на проспекте Ленина, 75 бутылку с зажигательной смесью. В результате ЧП пострадал сотрудник службы безопасности, который кинулся сбивать пламя. Мужчина получил ожоги. «Предполагаемым поджигателем оказался 18 молодой человек, который совершил поджог по личным мотивам», – говорится в сообщении УФСБ.

Тема дня телеграм-каналов и средств массовой информации - 4 миллиона евро, на счету, открытом на известное имя - Aleksey Borisovich Veller. В рублях эта сумма астрономическая - свыше 330 миллионов.

Мы попробовали найти следы таких немалых доходов в официальных декларациях у депутата Госдумы от Красноярского края и экс-депутата парламента страны от Мурманской области Алексея Борисовича Веллера, но тщетно. Да, какой же депутат будет указывать зарубежный счёт в бумагах? Ведь это прямой билет на вылет из парламента. Участвовать в выборах с имуществом за рубежом тоже нельзя! В нашей стране не может быть депутатов с заграничными счетами.

Федеральный тelegram-канал «16 негритят» опубликовал информацию про банковский счёт в Европе, а именно в финансовом учреждении Княжества Лихтенштейн. На счету более 4 млн евро. Канал называет и его владельца - Aleksey Borisovich Veller. Доступ к нему имеют ещё 2 человека - это люди всё с той же известной в Мурманске фамилией: Mikhail Veller и Sergei Veller. С правовой точки зрения наличие счета в зарубежном банке для депутата Госдумы - прямой путь к прекращению депутатских полномочий, дают пояснения адвокаты.

Наталья Уварова, адвокат: «Согласно статьи 10 федерального закона номер 79 ФЗ, полномочия депутата прекращаются при наличии у него не закрытых валютных счетов, которые находятся в иностранном банке и которые находятся за пределами РФ. В данном случае решение о прекращении полномочий депутат ГД может быть рассмотрено двумя путями: либо решение может быть принято соответствующей комиссией Госдумы, либо в судебном порядке путем предъявления иска».

На ситуацию сразу же отреагировал генсовет партии «Единая Россия», ведь такой факт бросает тень на всю партию. Возможно, в кулуарах уже задумались, нужен ли им вообще такой представитель или его пора выгнать с позором. Но сначала должны пройти разбирательства правоохранительных органов...

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Массовая авария с участием кареты «скорой помощи» произошла на Верхнеростинском шоссе в Мурманске. Камеры зафиксировали момент ЧП.

Спецтранспорт медиков на светофоре буквально взлетает над проезжей частью и приземляется на машины, идущие по встречной полосе. Скорая в итоге перевернулась, придавив собой УАЗик со стороны водительского места.

Всего в ДТП попали 6 автомобилей: «Митсубиси», «Рено», «Судзуки», «Ниссан», а также служебный автомобиль электросетевой компании. 

Авария произошла около 10 утра, но разъезжаться рано, так как на месте работают правоохранительные органы, некоторые свидетели помогут разобраться в деталях происшествия.

В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили 4 человека. А разбитые автомобили на продолжительное время ограничили движение в районе перекрестка улиц Старостина и Свердлова.

 

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