ИТОГИ: Как нам жить, диктует CoViD-19

Здравствуйте, время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии – Александра Ретунская.

Мурманские врачи обратились к губернатору с просьбой провести Парад Победы 24 июня в закрытом формате. Медицинское сообщество всерьёз опасается всплеска CoViD-19 после массового мероприятия. Не все горожане носят маски, да и соблюдать социальную дистанцию во время парада крайне сложно, поэтому риск распространения коронавируса очень высок. Медицинские специалисты понимаю, что отказаться от организации такого праздника невозможно, но его можно организовать в закрытом формате. По предварительной информации парад может собрать до 10 тысяч зрителей.

А гостями студи сегодня будут Антон Гапеев, исполнительный директор АНО «ЦГИКС»; Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области и Татьяна Швейцер, начальник отдела земельного надзора Управления Росреестра по Мурманской области.

Виктория Яценко, проректор по учебной работе МГТУ, расскажет нам о начале приёмной кампании в университете и перспективных профессиях, которые могут получить северяне в стенах старейшего вуза региона.