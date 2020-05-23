ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Наш пёстрый мир – от наскальных рисунков до лифта с педалямиТОР «Столица Арктики» – официальная точка на карте
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.05.20 20:30

ИТОГИ: Как нам жить, диктует крошечный вирус COVID-19 через Роспотребнадзор

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

На этой неделе на широте Мурманска наступил полярный день. В Заполярье в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, будет ясно – однако нежится на солнце придётся в одиночестве, нам дали понять, что в случае ухудшения статистики по заболеваемости меры по сдерживанию пандемии могут быт ужесточены.

Центром внимания властей и Роспотребнадзора стал Мурманск. Ещё бы! Столица Заполярья неожиданно для всех вдруг стала лидером по количеству заболевших в нашем регионе, разумеется, если не считать масштабную стройку в Белокаменке.

Всего жителям Мурманской области с момента ведения «масочного режима» раздали более полумиллиона масок, тем не менее на улицах только один из десяти использует средство индивидуальной защиты. Вопрос, стоит ли носить маску постоянно или использовать её только в местах массового скопления людей – в магазинах и общественном транспорте остаётся дискуссионным до тех пор, пока не стали массово штрафовать.

Правительство Мурманской области расширило список медиков, которым положены дополнительные выплаты за работу с ковидными. Деньги будут выделены из областного бюджета.

Новобранцев отныне тестируют на коронавирус прежде, чем отправить к месту службы. Об особенности призывной компании 2020 рассказали военные комиссары.

В Кольском районе продолжается строительство полевого госпиталя вместимостью на 700 мест для оказания медицинской помощи заболевшим коронавирусной инфекцией. Стационар в Мурмашах будет возведён до конца мая по поручению Президента РФ и правительства страны. Во время строительства госпиталя будут соблюдены все необходимые требования к устройству и режиму работы инфекционного стационара. В состав госпиталя войдут несколько блоков: отделение интенсивной терапии, реанимационное, а также палатное отделение общего лечения.

А гостями студии «Итоги» сегодня стали Руслан Назаров, начальник ГУ МЧС России по Мурманской области, Светлана Деркач, врио ректора МГТУ и Ирина Петровская, инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Рифы» на пути реализации планов по загрузке Северного морского пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 лет
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНе страшна «медведям» пандемия - скоро выборы
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Андрей Тумашов
21.05.20 07:27
Опять полумеры? Требую полного прекращения спаивания доверчивых людей и введения сухого закона на местах. Начните с себя и своей семьи.
Комментарий к новости:Сухой закон - на три дня
Игорь
19.05.20 10:21
г.Кола ул. Кривошеева дом 2 . Установлен и поверен прибор теплового учёта , а информации по перерасчёту никакой нет ?
Комментарий к новости:Мурманская ТЭЦ вернёт потребителям 19,9 млн рублей, а доначислит 11,2 млн
Иван
16.05.20 14:48
Этим планам уже лет 20! А главное кому сейчас в Мурманске нужно жилье? Отток населения составляет 5-6 тыс. чел. в год! На рынке полно продается жилья, но город не хочет покупать его по рыночной цене,
Комментарий к новости:Андрей Чибис о реновации Больничного городка: Этот проект позволит выйти на уровень субъектов, которые задачу по стройке выполняют
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:15«Рамки закона». Тематическая программа (12+)17:40Городские хроники (6+)17:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Наперекор пандемии - тенденция прироста поступлений по страховым взносам на территории Мурманской области сохраняется-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 96 копеек, евро - почти на 65 копеек-PRO Энергетику (18+)Более 80% жителей Мурманской области позитивно относятся к атомной энергетике - КАЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 мая-PRO Нефть и газ (18+)Запрет на флотский мазут в Арктике: экология или политика?-PRO Законы (18+)Сведения о всех россиянах к 31 декабря 2025 года соберут в единую базу
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 665 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика