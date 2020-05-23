ИТОГИ: Как нам жить, диктует крошечный вирус COVID-19 через Роспотребнадзор

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

На этой неделе на широте Мурманска наступил полярный день. В Заполярье в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, будет ясно – однако нежится на солнце придётся в одиночестве, нам дали понять, что в случае ухудшения статистики по заболеваемости меры по сдерживанию пандемии могут быт ужесточены.

Центром внимания властей и Роспотребнадзора стал Мурманск. Ещё бы! Столица Заполярья неожиданно для всех вдруг стала лидером по количеству заболевших в нашем регионе, разумеется, если не считать масштабную стройку в Белокаменке.

Всего жителям Мурманской области с момента ведения «масочного режима» раздали более полумиллиона масок, тем не менее на улицах только один из десяти использует средство индивидуальной защиты. Вопрос, стоит ли носить маску постоянно или использовать её только в местах массового скопления людей – в магазинах и общественном транспорте остаётся дискуссионным до тех пор, пока не стали массово штрафовать.

Правительство Мурманской области расширило список медиков, которым положены дополнительные выплаты за работу с ковидными. Деньги будут выделены из областного бюджета.

Новобранцев отныне тестируют на коронавирус прежде, чем отправить к месту службы. Об особенности призывной компании 2020 рассказали военные комиссары.

В Кольском районе продолжается строительство полевого госпиталя вместимостью на 700 мест для оказания медицинской помощи заболевшим коронавирусной инфекцией. Стационар в Мурмашах будет возведён до конца мая по поручению Президента РФ и правительства страны. Во время строительства госпиталя будут соблюдены все необходимые требования к устройству и режиму работы инфекционного стационара. В состав госпиталя войдут несколько блоков: отделение интенсивной терапии, реанимационное, а также палатное отделение общего лечения.

А гостями студии «Итоги» сегодня стали Руслан Назаров, начальник ГУ МЧС России по Мурманской области, Светлана Деркач, врио ректора МГТУ и Ирина Петровская, инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Мурманской области.