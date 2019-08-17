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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.08.19 20:30

ИТОГИ: Кандидаты - в «полях», мурманчане – в ожидании 8 сентября

Здравствуйте! Время подводить итога на «Арктик-ТВ». В студии – Александра Ретунская.

В Мурманскую область на этой неделе пожаловал из Москвы член Центризбиркома Сергей Сироткин, который встретился с претендентами на пост губернатора региона и с кандидатами, баллотирующимися в мурманский горсовет. В списках зарегистрированных кандидатов в депутаты горсовета самому молодому претенденту 19 лет, а самому старшему - 74.

«По встречам, которые я провёл, я уже могу сказать, что весь выборный процесс находится в правовом поле, - отметил Сергей Сироткин, член Центральной избирательной комиссии РФ. - Кандидаты говорят, что есть административный ресурс, но он не зашкаливает и не выходит за рамки правового поля, т.е. используется в рамках закона, его трудно ощутить, а конкретных особых фактов нет».

«Все кандидаты зарегистрированы, всего 142 кандидата, - сообщила Нина Тихомирова, председатель Мурманской территориальной избирательной комиссии. - Один снял свою кандидатуру после регистрации по семейным обстоятельствам. Сейчас идёт работа «в полях» - агитация за себя, а у нас больше техническая работа».

В единый день голосования 8 сентября на избирательных участках мурманчанам предложат проголосовать не только за кандидатов, но и за проект благоустройства городских зон отдыха. Всего вниманию горожан будут представлены 26 объектов, расположенных во всех микрорайонах столицы Заполярья, среди них да - общегородских объекта: кинотеатр «Родина» и проект сквера на площади Пять Углов. Архитекторы так же предложат мурманчанам проект нового комплекса для любителей купания в холодной воде – новый домик «моржей» на Семёновском озере.

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