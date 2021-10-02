ИТОГИ: Кольский полуостров переживает туристический бум, а к руководителям Мурманска прилипла приставка и.о.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

Мурманск готовится отметить свой день рождения, а спасатели День гражданской обороны. А как, спросим у Константина Хорошилова, заместителя начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области. Сегодня у нас будут и гости с чёрным саквояжем. Что- то необычное и очень нужное принесли они в собой в студию. Это изобретатель Евгений Пайкачёв и его бизнес-партнёр Ирина Горбатенко. О делах сердечных побеседуем с Павлов Рогалевым, заведующим отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма и электрокардиостимуляции.

Была надежда, что на этой неделе областной центр обретёт главу муниципального образования горд Мурманск, однако, депутаты горсовета решили иначе.

В столице Заполярья завершилось строительство обзорной площадки. Она стала новой точкой притяжения в Ленинском округе.

В правительстве Мурманской области наградили первых гидов, прошедших аттестацию. А туристический портал Заполярья занял второе место на федеральном конкурсе.

Мурманск вновь обратил на себя внимание тревел-блогеров. Тех, кто снимает сюжеты о путешествиях. Видео с поездкой в наш регион появилось на YouTube-канале «Только не туда». Ведущая проекта провела уик-энд на территории Териберки. Оказалось, что на севере светло почти круглые сутки, а побережье Баренцево моря напоминает Исландию.

В Мурманскую область приезжает все больше экстремалов-любителей. В этот раз в соцсетях появилось видео, как группа туристов решила покорить северные воды. Компания путешественников из Оренбурга побывала в Заполярье. Смельчаки, увидев Баренцево море, решили, что не стоит упускать возможность и искупались. Но, видимо, не подумав, что температура сейчас не для плавания, быстро поспешили выбраться из воды. Они поделились видео с «заплывом» в соцсетях.

Жители Ленинского района Мурманска уже могут насладится чистой и горячей водой у себя в квартирах. Во многих домах продолжается переход на закрытую систему водо- и теплоснабжения.

У многих людей фраза «дела сердечные» вызывает ассоциации, мало связанные с сильными чувствами. На сегодняшний день заболевания сердца – одна из самых злободневных проблем мировой медицины. О том, как работают мурманские кардиохирурги и каким же образом можно сберечь свою сердечно-сосудистую систему, расскажут журналисты «Арктик-ТВ» и Павел Рогалев, заведующий отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции МОКБ.

Народный артист СССР, дирижер и скрипач Владимир Спиваков выступил в Мурманске. Вместе с национальным филармоническим оркестром России он представил концертную программу с солистами – лауреатами международных конкурсов.