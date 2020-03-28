ИТОГИ: Коронавирус сдвинул дату голосования по внесению поправок в Конституцию и изменил всю нашу жизнь

Время подводить итоги уходящей недели на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Александра Ретунская.

Главным событием семидневки стало обращение Президента РФ Владимира Путина к нации. Глава государства сообщил, что следующая неделя для граждан России станет нерабочей, но зарплата сохранится. Вынужденные выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля. Президент отметил, что такие «каникулы» помогут снизить распространение коронавируса. Отдельно Путин остановился на социально-экономической ситуации в стране. Он отметил, что все пособия и льготы в течение ближайших полугода должны продлеваться автоматически, без предоставления дополнительных справок.

Для граждан с потребительскими и ипотечными кредитами предложено предусмотреть каникулы без штрафных санкций. Что же касается голосования по принятию поправок в Конституцию – оно будет перенесено до лучших времен.

Можно ли застраховаться от неприятностей в период пандемии? Получить ответ на этот вопрос сегодня нам поможет гость нашей студии эксперт компании «Медэспресс» Ирина Пономарева.

На чём можно сэкономить? Где купить со скидкой медицинские маски? На эти животрепещущие вопросы мы найдём ответы с помощью руководителя проекта «Профплюс» Ирины Горбатенко, которая пришла в гости на программу «Итоги».

А вот будут ли работать на следующей неделе специалисты регионального Росреестра, мы узнаем у руководителя управления по Мурманской области Анны Бойко. На фоне роста сделок с недвижимостью мы сегодня получим совет от начальника отдела регистрации прав Елены Престинской, как не попасть ан удочку мошенников.

О том, что такое дизайн-портрет человека нам расскажет фотограф Дмитрий Сумерин, который считает, что вынужденные каникулы и самоизоляция самое подходящее время для саморазвития.