Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: +4 предварительно положительных результатов на коронавирус за прошедшие суткиХОРОШИЕ НОВОСТИ: Наш пёстрый мир – от растительного мяса до жизни вдали от цивилизации
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.03.20 20:30

ИТОГИ: Коронавирус сдвинул дату голосования по внесению поправок в Конституцию и изменил всю нашу жизнь

Время подводить итоги уходящей недели на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Александра Ретунская.

Главным событием семидневки стало обращение Президента РФ Владимира Путина к нации. Глава государства сообщил, что следующая неделя для граждан России станет нерабочей, но зарплата сохранится. Вынужденные выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля. Президент отметил, что такие «каникулы» помогут снизить распространение коронавируса. Отдельно Путин остановился на социально-экономической ситуации в стране. Он отметил, что все пособия и льготы в течение ближайших полугода должны продлеваться автоматически, без предоставления дополнительных справок.

Для граждан с потребительскими и ипотечными кредитами предложено предусмотреть каникулы без штрафных санкций. Что же касается голосования по принятию поправок в Конституцию – оно будет перенесено до лучших времен.

Можно ли застраховаться от неприятностей в период пандемии? Получить ответ на этот вопрос сегодня нам поможет гость нашей студии эксперт компании «Медэспресс» Ирина Пономарева.

На чём можно сэкономить? Где купить со скидкой медицинские маски? На эти животрепещущие вопросы мы найдём ответы с помощью руководителя проекта «Профплюс» Ирины Горбатенко, которая пришла в гости на программу «Итоги».

А вот будут ли работать на следующей неделе специалисты регионального Росреестра, мы узнаем у руководителя управления по Мурманской области Анны Бойко. На фоне роста сделок с недвижимостью мы сегодня получим совет от начальника отдела регистрации прав Елены Престинской, как не попасть ан удочку мошенников.

О том, что такое дизайн-портрет человека нам расскажет фотограф Дмитрий Сумерин, который считает, что вынужденные каникулы и самоизоляция самое подходящее время для саморазвития.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Политвирусология, или За подготовку информационной провокации в Мурманской области берутся российские НКО-иноагенты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Бывалый
27.03.20 11:02
Дело хорошее, но как я вижу по картинке, волонтёрам, которые ещё мало что сделали, уже и значков понаделали, курточки нашили. Сколько денег на это потратили, благодетели?
Комментарий к новости:В период распространения коронавирусной инфекции волонтёры Мурманской области помогают пожилым и маломобильным северянам
Гость
25.03.20 22:14
Какая помощь, просто перенаправляют письменные обращения в ГЖИ на рассмотрение без контроля и других подобных действий. На вопросы по электронной почте не отвечают, просто игнорируют. Дозвониться про
Комментарий к новости:«Новые формы управления» помогают мурманчанам добиваться от управляющих компаний прямого выполнения своих обязанностей
Александр
23.03.20 19:33
На просроченные платежи квартиросъемщикам начисляют пени, а с УК при плохой работе - как с гуся вода. Представьте, что все руководители школ, садов, магазинов и т.д. будут принимать меры по улучшению
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ЖКХ: снег, жалобы северян, управляющие компании - оценки Максима Сахневича
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире13:45«С миру по нитке». Научно-популярная программа (12+)14:10Мультфильмы (0+/6+)14:45«Поздняя встреча». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)С 28 марта банки обязаны сообщать клиентам о блокировке их средств и причинах-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 99 копеек, евро теряет почти 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергетики повысили надежность электроснабжения южной части Кольского полуострова-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 марта-PRO Нефть и газ (18+)Нефть дешевле воды – страшный сон аналитиков-PRO Законы (18+)С днями нерабочей недели всё ясно, а вот с датой голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ возникает неопределённость
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовал: 1 011 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика