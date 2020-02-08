ИТОГИ: Коронавирус, солнечная активность, Конституция – «острые приправы» уходящей недели

Время подводить итоги на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

По Мурманской области разносятся слухи, что из некоторых аптек региона пропали медицинские маски, а рестораны отказываются пускать китайцев. Насколько это правомочно? Открытие крематория в Заполярье откладывается, а российская Православная церковь осуждает данную бизнес-идею.

«Горе! Горе! Крокодил Солнце в небе проглотил!», - мурманские туроператоры требуют опровержения от федеральных СМИ о том, что в ближайшие 5 лет из-за низкой солнечной активности туристы и местные жители не смогут полюбоваться на северное сияние.

Сотрудники Мурманского областного клинического многопрофильного центра, (городская больница) во главе с главным врачом Евгением Тарбаевым приняли участие в ток-шоу «На самом деле». Поводом для командировки докторов в Останкино стало сандальное видео появившееся в одном из популярных мурманских пабликов в соцсети.

Сегодня в студии мы спросим у руководителя регионального исполкома ОНФ Максима Сахневича, а как активисты Путина выполняют поручения президента, пообщаемся с сенатором Татьяной Кусайко, узнаем у неё, как она относится к поправкам в Конституцию, например, к предложению закрепить в Основном законе понятие «традиционная семья».

И обязательно дождитесь появления в нашей студии организаторов фестиваля «Северный характер». Они обещали нам рассказать сногсшибательные новости! Светлана Солдатова и Дарья Монастырёва присоединяться к нам совсем скоро.