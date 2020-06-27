ИТОГИ: Короткая рабочая неделя с многочисленными событиями

Здравствуйте! Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ».В студии – Александра Ретунская.

На этой неделе в Мурманске и Североморске состоялись военные парады в честь Дня Победы. Северянам было рекомендовано наблюдать за ними дома с помощью трансляций, а любителям массовых и торжественных мероприятий, которые придут на парад, строго соблюдать «масочно-перчаточный» режим. Детей просили на военное шествие не приводить.

Политики показали пример и первыми отправились на избирательные участки голосовать за внесение поправок в Конституцию страны.

Железнодорожное сообщение восстановлено - первый пассажирский поезд прибыл на этой неделе на мурманский вокзал.

В областном правительстве – три новых министра. Например, ушедшую в декрет Ольгу Вовк на посту главы Министерства градостроительства сменит Михаил Кудряшов. Михаил Селезнев возглавил региональный Минфин вместо Елены Дягилевой, которая теперь в статусе освобожденного вице-губернатора курирует финансы и социальный блок. Не миновали изменения и Минимущество – теперь его возглавляет Виктория Минкина.