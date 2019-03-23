ИТОГИ: Ковтун сдаёт вахту Чибису, а Роман Глек уличён в мордобое

Здравствуйте! На «Арктик-ТВ» - время итогов. В студии - Александра Ретунская. А уходящая неделя оказалась с сюрпризами.

И первый - Марина Васильевна покидает пост губернатора с гордо поднятой головой. Заполярье встречает в качестве исполняющего обязанности главы регион чиновника федерального масштаба - 40-летнего Андрея Чибиса. Что это за птица?

Второй сюрприз! Основатель группы «ВКонтакте Мурманск» Роман Глек уличён в мордобое.

А вот о том, как отучить у мужчин охоту поднимать руки на женщин, поговорим в эфире с основателями школы мужеств для мальчишек. Так же мы пригласили в нашу студию представителей ресурсоснабжающей компании, чтобы задать им неудобные вопросы по корректировкам платежей.