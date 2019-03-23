День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.03.19 20:30
ИТОГИ: Ковтун сдаёт вахту Чибису, а Роман Глек уличён в мордобое
Здравствуйте! На «Арктик-ТВ» - время итогов. В студии - Александра Ретунская. А уходящая неделя оказалась с сюрпризами.
И первый - Марина Васильевна покидает пост губернатора с гордо поднятой головой. Заполярье встречает в качестве исполняющего обязанности главы регион чиновника федерального масштаба - 40-летнего Андрея Чибиса. Что это за птица?
Второй сюрприз! Основатель группы «ВКонтакте Мурманск» Роман Глек уличён в мордобое.
А вот о том, как отучить у мужчин охоту поднимать руки на женщин, поговорим в эфире с основателями школы мужеств для мальчишек. Так же мы пригласили в нашу студию представителей ресурсоснабжающей компании, чтобы задать им неудобные вопросы по корректировкам платежей.
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Последние комментарии
Евгений
23.03.19 12:32
В Мурманской области за мусор с жителей будут собирать более 1 000 000 000 рублей ( одного миллиарда рублей !!!! ) в год. Куда такие деньги?????!!!!!!!!!! (753000*133*12) *** Евгений, можно принят
Комментарий к новости:133,56 рубля в месяц - жителям Мурманской области «подарили мусорный» тариф
Игорь В.
22.03.19 21:11
Решения ВВП неисповедимы - коммунальщика и строителя спровадил на Север! Вытащил лучшего из своей обоймы управленцев!! Теперь наконец-то Мурманск сможет освободиться от деревяшек, как обещали едроссы
Комментарий к новости:Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
Висарион
21.03.19 20:41
Что-то не вижу скорби на лицах мурманчан по поводу ухода Ковтун и огромной радости от путинского назначенца - одна усталость в глазах.
Комментарий к новости:Андрей Чибис породнился с Мурманской областью
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