ИТОГИ: Ковтун у Путина, Мусатян в КПРФ, или Чего ждать от «шабаша» Елены Берковой, Ксении Собчак, Екатерины Гордон и Анфисы Чеховой

Здравствуйте! Вы смотрите программу «Итоги» на телеканале «Арктик-ТВ». Самым обсуждаемым событием уходящей недели стала рабочая встреча в Кремле президента страны Владимира Путина с губернатором Мурманской области Мариной Ковут. Она стала полной неожиданностью для многих: и политологов, упражняющихся в составлении рейтингов, и журналистов как региональных, так и федеральных изданий, пристально наблюдающих за региональной повесткой.

Информация о том, что глава РФ Владимир Путин принял губернатора Марину Ковтун в Ново-Огарёво, появилась на официальном сайте kremlin.ru в 17.45, под конец рабочего дня. Примечательно, что встречу в верхах не анонсировали ни анонимные телеграмм-каналы, ни пресс-служба областного правительства. Отсюда можно сделать вывод, что она была организована и проведена в самые оперативные сроки, и никто заранее не мог знать о её результатах.

От перемены мест слагаемых сумма, как известно, не меняется. Президент консолидирует вокруг себя политиков всех уровней, пресекая дальнейшие подковёрные игры. С нашим губернатором глава государства был приветлив и по-отечески заботлив. Он обещает поддержать программу «Арктический доктор» и ждёт отчёта о выполнении майских указов, которые Марина Ковтун готова представить уже в 2018 году. А если присмотреться к хронологии событий по состоянию дел в медицине, то, начиная с «Прямой линии» президента, когда проблемы заполярного здравоохранения были озвучены главе государства, и до вчерашнего вечера, то прослеживается чёткая сюжетная линия. Обращение Даши Стариковой, поручение президента навести порядок, анализ ситуации и конкретное предложение от правительства региона во главе с Мариной Ковтун. Даже в состоянии информационных войн и повышенной турбулентности, когда любое событие воспринималось как сигнал неизбежной скорой сменой власти в регионе, Марина Васильевна продолжала заниматься своими прямыми должностными обязанностями. И как ответ на критику состояния дел в медицине была разработана программа по привлечению кадров - сначала её обещал поддержать полпред Цуканов, а вот теперь и президент.

В пятницу это важное событие и программу «Арктический доктор» живо обсуждали в региональных коридорах власти на заседании правительства.

Свои оценки этой программы выскажет и гость программы «Итоги» Сергей Агеев, главный врач поликлиники № 1 г .Мурманска.

На этой неделе в Мурманске состоялось заседает думского комитет Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Участники из Архангельска, Новгорода, Санкт-Петербурга, Пскова, Мурманска и других регионов так же говорили об Арктике и перспективах её развития. Шёл разговор и о насущных проблемах, например, о собачках и прочих домашних питомцах. Вспомнили народные избранники и о людях. Оказалось, что не только Мурманскую областную Думу, но и заксобрания других регионов волнует правовой вакуум, образовавшийся вокруг собственников жилья, отказавшихся от центрального отопления в пользу электрообогрева. Оказавшись вне закона, они вынуждены платить и за киловатты и за гигакалории. Проблему, как говорят депутаты из регионов, надо решать на федеральном уровне.

Между тем, в Кандалакше электрообогревщики снова грозят местным властям митингом у стен администрации. Хотя по соглашению сторон введён мораторий на взимание с людей платы за отопление, перемирие то и дело нарушается обеими сторонами: то запоздалый исполнительный лист прилетит, то в социальных сетях искрят страсти. Масла в огонь подлило и последнее решение Арбитражного суда, который фактически отменил решение УФАС, за которое цеплялись электрообогреушники как за соломинку. Напомним, антимонопольная служба летом предписала энергетикам не выставлять счета в полном объёме, однако, не разъяснило по какой формуле считать плату, так как в законе не прописан особый порядок расчётов для людей срезавших батареи в своих квартирах. Получается, что теперь всё вернулось на круги своя… Вся надежда на изменение российского законодательства, так как на местечковом уровне проблема никак не решается.

Между тем, в силах региональных властей претворить в жизнь Комплексную инвестиционную программу(КИП) модернизации. Напомним, что сейчас 80% тепла для отопления жилфонда вырабатывается на основе мазута - КИП предполагает частично использовать в качестве альтернативы торф и уголь. Гость программы «Итоги» Дмитрий Монахов, генеральный директор ООО «Энергосервисная компания «Велл-трайд», расскажет, что нас ждёт от этих нововведений.

Обратимся к Интернету, какие события стали самыми резонансными с точки зрения пользователей соцсетей.

ЧП на «ленинградке». В районе озеро Большое в четверг загорелся грузовой автомобиль с прицепом. Из-за пожара пришлось перекрыть трассу на участке от мусоросжигательного завода до съезда на улицу Рогозерская. Это спровоцировало большие пробки на оживлённой трассе. На записи видеорегистратора, появившейся в социальных сетях, видно, что фура охвачена огнем. В результате пожара грузовик выгорел по всей площади, причины возгорания ещё устанавливаются.

- Пожар был ликвидирован в 6,30 одним генератором пены «Пурга 5» и двумя стволами, - пояснил Сергей Навалов, начальник дежурной смены службы пожаротушении. - На месте ЧП работали три основных и один специальный пожарный автомобили и 17 человек личного состава.

Наверное, холодок по коже пробежал у каждого, кто читал новости о жестоком убийстве в Североморске. Воскресным вечером в квартире дома на улице Сивко были обнаружены три мертвых человека. По предварительной информации, они погибли от огнестрельных ранений. В настоящее время командованием Северного флота совместно с правоохранительными органами проводится проверка по факту гибели военнослужащего по контракту и его семьи. Возбуждено уголовное дело. Предварительно известно, что погибли семилетний ребёнок, его мать и отчим - военнослужащий. По одной из версий, мужчина 1986 года рождения накануне не вышел на службу, а вечером вернулся домой с обрезом, застрелил свою семью, после чего покончил с собой. По информации, полученной нашим телеканалом, девушка вместе со своим ребёнком от первого брака переехала в Североморск из Саратова полгода назад. С новым мужем - военнослужащим она познакомилась по Интернету.

Журналист «Арктик-ТВ» Максим Голямин вчера побывал в колонии-поселении в Оленегорске, которая существует здесь уже пол века. Здесь нет решёток, камер и железных засовов…

Оказывается, глава муниципалитета г.Апатиты Алексей Геннадьевич Гиляров спорный фильм «Матильда» не смотрел, а на вопрос журналистов о скандальной картине бойко принялся отвечать, что балет - это прекрасно! Пришлось монолог Гилярова прервать главе администрации Николаю Бове: «Тебя не про ту Матильду спрашивают, а про фильм».

- Фильм нет, фильм не смотрел, - среагировал после поправки Алексей Гиляров, а региональные журналисты принялись обсуждать, какой же балет руководители города имели в виду под не той «Матильдой». Можно предположить, что «Жизель».

Ещё местные информагентства наперебой судачили о президентских амбициях нашей землячки Елены Берковой. Уроженка Мурманска хочет выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие выборы главы государства. Об этом она заявила в своём видеообращении, опубликованном во Всемирной сети. В качестве предвыборной программы Елена Беркова озвучила следующие тезисы: цензура на одежду, сексуальное воспитание в школах и последующий после этого обязательный экзамен, налог на бедность, невозможный развод для мужчин, разрешение на детей, а также ввод смертной казни за домогательства. Видео опубликовал портал «Super.ru». Напомним, Елена Беркова родилась в 1985 году в Мурманске и в детстве с семьёй переехала в украинский город Николаев. Она также является экс-участницей телешоу «Дом-2» и бывшей актрисой фильмов для взрослых. Компанию в президентском марафоне ей готовы составить Ксения Собчак, Екатерина Гордон и Анфиса Чехова.

Впрочем, для того чтобы стать выдающимся политическим деятелем одного только эпатажа не достаточно. Нужны ум, воля и харизма. Всё это было у Евгения Максимовича Примакова. Его талант и блестяще образование были востребованы и в СССР, и в современной России. Контрразведчик, министр иностранных дел, премьер-министр правительства. А начинал литературным сотрудником в газете «Правда». На этой неделе судну компании «Росгеология» дали имя «Академик Примаков». Судно будет приписано к порту Мурманск и уже в начале мая займётся разведкой шельфов Баренцева моря

Накануне 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции директор «Арктик-ТВ» Андраник Мусатян вступил в КПРФ. Правда, постфактум в Интернете появились противоречивые сообщения о том, что не все в региональном обкоме партии согласны решением первички, которая тестировала новобранца на знание наследия Ильича и устава партии. Наша редакция решали получить прямой ответ в прямом эфире, а будет ли Андраник Мусатян отмечать 7 ноября?

Независимо от того, каких политических взглядов вы придерживаетесь, желаю вам продуктивно провести эти выходные. С Днём народного единства!