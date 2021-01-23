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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.01.21 20:30

ИТОГИ: Крещенские купания, открытие театров и как бороться с пищевыми расстройствами

Крещенские купания, открытие региональных театров, резонансные судебные процессы - пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская. А заодно узнаем о том, как побороть пищевые расстройства и помечтаем о летних каникулах в горах. Сегодня гости студии психолог Екатерина Янец и организаторы спортивных мероприятий Максим Топальский и Алексей Пазняк.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей. Продолжительность полёта составила более 14 часов. За это время экипажи Ту-160 отработали, в том числе дозаправку топливом в воздухе.

В 2023 году в Мурманском аэропорту должны открыть новый терминал, который будет оборудован телескопическими трапами. После строительства нового здания вокзала, реконструкция должна начаться в старых помещениях. Предполагается, что они после завершения ремонта будут принимать пассажиров международных рейсов. 3 миллиона гостей и жителей Заполярья с таким потоком в год сможет справиться обновленная воздушная гавань.

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Крещенские купания в этом году состоялись. В Мурманске погрузиться в освященную воду можно было в купели на Семёновском озере. По оценкам спасателей, в празднике ночью с 18 на 19 января приняли участие около 3,5 тысячи северян. Безопасность мероприятия обеспечивали 187 спасателей. Чрезвычайных происшествий рядом с купелями зафиксировано не было.

А вот губернатор Мурманской области Андрей Чибис праздник Крещения встретил в Санкт-Петербурге, в город на Неве он совершил рабочий визит.

Однако вечером во время прогулки с главой северной столицы он посетил одно из мест для крещенских купаний на Васильевском острове. И конечно, Андрей Чибис присоединился к церемонии и окунулся в Неву. Своими впечатлениями от купания в иордани он поделился в социальных сетях.

 

 

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светлый
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