ИТОГИ: Крещенские купания, открытие театров и как бороться с пищевыми расстройствами

Крещенские купания, открытие региональных театров, резонансные судебные процессы - пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская. А заодно узнаем о том, как побороть пищевые расстройства и помечтаем о летних каникулах в горах. Сегодня гости студии психолог Екатерина Янец и организаторы спортивных мероприятий Максим Топальский и Алексей Пазняк.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей. Продолжительность полёта составила более 14 часов. За это время экипажи Ту-160 отработали, в том числе дозаправку топливом в воздухе.

В 2023 году в Мурманском аэропорту должны открыть новый терминал, который будет оборудован телескопическими трапами. После строительства нового здания вокзала, реконструкция должна начаться в старых помещениях. Предполагается, что они после завершения ремонта будут принимать пассажиров международных рейсов. 3 миллиона гостей и жителей Заполярья с таким потоком в год сможет справиться обновленная воздушная гавань.

Спасти жизнь даже когда кажется, что это невозможно. Именно этим занимается Центр медицины катастроф. В этом году у учреждения юбилей – 30 лет.

В Мурманске задержали ряд граждан, подозреваемых в отъёме квартир у мурманчан. Один из них - Николай Качан - фигурант ряда наших специальных репортажей «Бизнес-мент». В Октябрьском районном суде города Мурманска состоялся процесс, на котором Николая Качана решили заключить под стражу на время расследования.

В Мурманске сгорели 11 маршруток. Крупный пожар произошёл на автостоянке в районе дома №15 по улице Свердлова.

Дети из Белокаменки потеряли возможность посещать школу. Школьный автобус, который раньше возил ребят в Полярный, лишился водителя. Администрация Кольского района пытается найти работника, а жители посёлка переживают, что школьники пропускают занятия по школьной программе.

В Коле продолжается строительство плавательного бассейна. Сейчас внутри здания идут отделочные работы. Как продвигается стройка решили проверить представители руководства Кольского района и вице-губернатор Мурманской области Владислав Сандурский.

Крещенские купания в этом году состоялись. В Мурманске погрузиться в освященную воду можно было в купели на Семёновском озере. По оценкам спасателей, в празднике ночью с 18 на 19 января приняли участие около 3,5 тысячи северян. Безопасность мероприятия обеспечивали 187 спасателей. Чрезвычайных происшествий рядом с купелями зафиксировано не было.

А вот губернатор Мурманской области Андрей Чибис праздник Крещения встретил в Санкт-Петербурге, в город на Неве он совершил рабочий визит.

Однако вечером во время прогулки с главой северной столицы он посетил одно из мест для крещенских купаний на Васильевском острове. И конечно, Андрей Чибис присоединился к церемонии и окунулся в Неву. Своими впечатлениями от купания в иордани он поделился в социальных сетях.