ИТОГИ: Кто кого – год борьбы с ковидом, или Пятилетка рождения «Нового Мурманска»

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Эта семидневка выдалась богатой на даты: год, как зарегистрирован в Мурманской области первый случай ковида, День моряка–подводника, День работника ЖКХ и день рождения главы региона – губернатора Андрея Чибиса.

19 марта поздравления в адрес Андрея Владимировича лились как из рога изобилия.

От лица программы «Итоги» и всей редакции «Арктик-ТВ» я присоединяюсь к поздравлениям. Желаю успехов в работе, семейного уюта и крепкого здоровья. Андрей Владимирович, Вы не даёте нам скучать и расслабляться, хотя, если честно, хотелось бы уже просто пожить на севере – спокойно, без потрясений и по возможности долго и счастливо!

Но времени на это нет. На этой неделе нам объявили, что «Новому Мурманску» быть! Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов во время своего рабочего визита в Заполярье.

Проекта строительства культурно-делового центра «Новый Мурманск». оценивается в сумму порядка 10 миллиардов рублей, которые инвесторы будут вкладывать постепенно в ближайшие 5 лет. А вот сдача нового сада на улице Орликовой областного центра должна произойти уже в этом году. Строители торопятся, а жители микрорайона волнуются...

У православных начался Великий пост Он продлится семь недель и закончится накануне Пасхи, 1 мая. Христиане стараются в это время ограничить себя в пище и вредных привычках. О том, как правильно поститься рассказывают корреспонденты «Арктик-ТВ».