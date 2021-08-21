ИТОГИ: Лето пролетело! Готовимся к отопительному сезону и к новому учебному году

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская.

Готовь сани летом – до начала отопительного сезона остались считанные недели. Каникулы на излёте – узнаем, какие надежды на новый учебный год возлагают создатели семейной школы «Галилео». Эксперты узнали, какой он дом мечты за городом, а мы узнаем, как идут дела с капитальными ремонтами наших многоэтажек у генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдора Денисова.

В Мурманской области стартовал сезон любительского лова краба. Возможность выйти в море, на один из утвержденных для добычи участков, у рыбаков появилась благодаря инициативе главы региона.

На недавнем оперативном совещании в правительстве к губернатору через соцсети обратилась жительница Мурманска. По её мнению, в первом роддоме плохо кормят рожениц. По поручению главы региона специалисты Минздрава проверили информацию, которая не подтвердилась. А возмущенная женщина, как оказалось, и вовсе не была пациенткой учреждения.

Готовность к новому отопсезону в центре внимания правительства региона. Губернатор Андрей Чибис осмотрел новую котельную АО «Мурманэнергосбыт» на Фестивальной улице и оценил готовность энергетиков.

В Заполярье началась подготовка к съёмкам фильма о войне. Киноленту будут снимать местные энтузиасты братья Бурбан.

19 августа - годовщина августовского путча в СССР. События, начавшиеся в 1991 году в Москве, всколыхнули всю страну и навсегда изменили вектор развития России. Относиться к ним можно по-разному. Мы же решили поинтересоваться, помнят ли мурманчане, с чего начался отсчёт эпохи современной России. И с удивлением выяснили, что сегодня о путче помнят даже не все россияне старшего возраста.