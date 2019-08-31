ИТОГИ: Лето вернулось на Мурман, или Доживём ли мы до «здорового» здравоохранения

Время подводить итоги на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

На фоне обещаний, что уже к 1 сентября дадут отопление в жилые дома, на Кольском полуострове распогодилось. Солнце наконец-то вышло из-за туч, многие северяне вспомнили, что такое лето и вышли на улицы, оставив дома куртки и свитера.

Сегодня ждём в нашей студии художников, которые избавляют наш город от серости в пасмурную погоду. Выясним так же, что изменилось или должно измениться в заполярном здравоохранении после визита на Мурман вице-премьера Татьяны Голиковой. На модернизацию здравоохранения Мурманской области будет выделено 2 млрд рублей. 620 миллионов из них - дотация федерального центра на переоснащение онкологической службы.

Ну, и как обычно, вспомним все знаковые события уходящей недели.