ИТОГИ: Лидеры политической гонки определились, или Кресло депутата горсовета лучше кресла министра

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Артём Кузьмин.

Имена победителей предвыборной гонки определены. Мусор - в качестве альтернативного топлива! Возможно ли такое в наших условиях? Сегодня гостями нашей студии станут доктора и родители детей больных диабетом. Итак, обо всем по порядку.

На минувшей неделе глава региона выразил соболезнования губернатору и жителям Пермского края. Напомним, в здании национального исследовательского университета один из студентов открыл огонь. В результате стрельбы восемь человек погибли, 28 пострадали.

На минувшей неделе Ковдор остался без света. Напомним, что блэкаут произошёл в Ковдоре из-за пожара. А вот что стало причиной возгорания, ещё предстоит выяснить.

Вокруг создания природного парка «Териберка» ходило немало слухов, многие северяне стали возмущаться резким запретом свободного въезда во всеми любимое село. Почему необходим такой контроль и как теперь посещать Териберку, рассказали в Центре управления регионом.

Уже ставший традиционным арктический фестиваль «Териберка» посетили около 5 тысяч человек из 27 регионов России. Такие данные озвучили в правительстве Мурманской области на подведении итогов самого мощного заполярного мероприятия.

Представители областного избиркома подписали протоколы о результатах выборов по одномандатному избирательному округу и об итогах голосования по федеральному избирательному округу на территории Мурманской области. Итоговые результаты от предварительных не отличаются. Победитель голосования за кандидатов в депутаты Государственной Думы Татьяна Кусайко. Она набрала более 34% голосов. По партийным спискам в лидерах «Единая Россия», эта партия набрала около 35%. Следом идёт КПРФ с результатом почти 18%. Затем ЛДПР - чуть более 11%, совсем немного от неё отстаёт «Справедливая Россия». И на пятом месте – «Новые люди». Они тоже набрали проходной балл.

Так же Избирательная комиссия Мурманской области утвердила результаты выборов в облдуму седьмого созыва. Всего по единому избирательному округу избраны десять депутатов, по одномандатному - 22. В числе «списочников» от партии «Единая Россия» губернатор Мурманской области Андрей Чибис, зампредседателя Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Татьяна Сахарова, главврач мурманской поликлиники №2 Константин Биджоев. В облдуму вернулся Евгений Никора, который с декабря 2019 года возглавляет администрацию Мурманска. Явка на выборы в региональный парламент составила более 42%.

Одно из пустующих мест в горсовете, к слову, совсем скоро займёт Ольга Дзюба, на минувших выборах она опередила ближайших оппонентов и вырвалась вперед.

Ольга Андреевна уже покинула пост министра образования и науки Мурманской области, который занимала с октября прошлого года по собственному желанию. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис. Этим же документом Ольга Дзюба исключена из состава правительства Мурманской области.

Котельная в Дровяном вскоре начнёт работать на топливе из отходов. Начнётся реконструкция в ноябре, а в феврале 2021 года объект уже планируется ввести в строй. Т

Зима близко. Заметно ближе, чем кажется. Например, жители Кировска уже могли наблюдать за окном снегопад.