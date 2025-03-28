Итоги МАФ-2025: Международный арктический форум в Мурманске удался - Алексей Чекунков

В Международном арктическом форуме приняли участие более 1200 человек из 21 страны. Это были представители официальных делегаций, спикеры и сотрудники средств массовой информации. Итоги столь масштабного события в Мурманске подвели зампредседателя правительства России и полпред Президента РФ в Дальневосточном округе Юрий Трутнев, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Деловая программа форума «Арктика - территория диалога» включала порядка 20 мероприятий с участием более 150 спикеров. 10 глав субъектов России посетили основные площадки и встречи. За два дня проведения МАФ было подписано 8 соглашений, направленных на развитие арктических регионов.

Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики: «Важный формат соглашения, который был озвучен российским Фондом прямых инвестиций, – создание инвестиционного арктического фонда. И мы договорились, что для этого нужны инвестиционные цели, прежде всего. А лучше никто не знает эту систему, чем Корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики. Поэтому уже создана рабочая группа между РФПИ и Корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики. Мы даже здесь, на просторах форума, провели с рядом арктических губернаторов предварительные консультации вместе с РФПИ о потенциальных направлениях инвестиций».

Во время итоговой конференции полпред Юрий Трутнев отметил, что развитие авиасообщения и туристических маршрутов между Арктическими регионами для начала нужно обсудить на предмет экономической целесообразности.

Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе: «Вы знаете, что мы конкурс специальный проводим. И он, как мне кажется, неплохо идёт. Что же касается создания постоянных маршрутов и изменения транспортной сети, то надо посмотреть статистику. Надо добиться того, чтобы мы были уверены, что это стоит тех денег, которые придётся потратить».

Отвечая на вопрос о возможности строительства судоремонтных мощностей в Мурманской области спикеры ответили открыто - нужно искать правильное решение. Сейчас в России планируют в разы повысить объёмы судоремонта и увеличить количество заказов не только гражданских, но и оборонных.

Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе: «Работа по донастройке, сегодня Владимир Владимирович употребил это слово на пленарном заседании, это очень важное слово. Донастройка преференциальных режимов не просто подписали десять процентов, так не работает, их действительно надо донастраивать, чтобы действительно играло. В этой работе по донастройке есть одна большая проблема – ставка преференций. Потому что в любом случае, реализация проекта – это сугубо за свой счёт, когда предприниматель или компания открывает карман и достает кучу денег и строит за свой счёт предприятия, а это пока в России не частая история. Обычно используется финансовый рычаг».

Про развитие сельского хозяйства в северных регионах Юрий Трутнев ответил честно, что это возможно при должных стараниях. Подобные примеры в Арктических субъектах уже есть и нужно продолжать распространять практику, совершенствуя её.

Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе: «Действительно, выделять больше средств на тепличные хозяйства, на подкрутку растений. Но принципиально, сельское хозяйство здесь может и должно развиваться».

В завершение конференции спикеры подтвердили, что Международный арктический форум в Мурманске удался, но Алексей Чекунков подытожил, что все северные регионы красивы по-своему. И благодаря решению президента об их реновации по разработанным мастер-планам, можно проводить такие масштабные события в разных арктических столицах.