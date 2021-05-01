День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.05.21 20:30
ИТОГИ: Майская «каша» из красных дней календаря и твёрдая «тройка» Евгения Никоры
Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская. Праздники светские и церковные, длинные майские выходные и Пасха – эти темы звучали чаще всего перед Первомаем.
Сегодня гостем программы «Итоги» станет отец Владимир, с которым у нас пойдёт разговор о делах духовных. А вот о делах городских мы поговорим с главой администрации Мурманска Евгением Никорой, который в четверг отчитался о своей деятельности перед депутатами горсовета.
Что такое посткроссинг? О своём увлечении нам расскажет Александр Дильмухаметов. И по доброй традиции медицинский ликбез для зрителей программы «Итоги» проведёт Артём Терехов, отоларинголог Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина.
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Последние комментарии
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", ПАТРИОТ
29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
Алексей Борисович Косаревский
28.04.21 16:22
Жаль , что ни один из жизненно важного вопроса о людях, живущих в доме 56 ул. Мурманская, сегодня не прозвучало.
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