ИТОГИ: Майская «каша» из красных дней календаря и твёрдая «тройка» Евгения Никоры

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская. Праздники светские и церковные, длинные майские выходные и Пасха – эти темы звучали чаще всего перед Первомаем.

Сегодня гостем программы «Итоги» станет отец Владимир, с которым у нас пойдёт разговор о делах духовных. А вот о делах городских мы поговорим с главой администрации Мурманска Евгением Никорой, который в четверг отчитался о своей деятельности перед депутатами горсовета.

Что такое посткроссинг? О своём увлечении нам расскажет Александр Дильмухаметов. И по доброй традиции медицинский ликбез для зрителей программы «Итоги» проведёт Артём Терехов, отоларинголог Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина.