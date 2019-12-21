ИТОГИ: Мединскому - не до кукол, а Трутнев – за свободу порта Мурманск

Чем запомнилась нам эта неделя? На этот вопрос мы ответим в программе «Итоги» на «Арктик-ТВ». В Студии – Александра Ретунская.

Зря министр культуры Мединский не приехал на новоселье Мурманского областного театра кукол - это было прекрасно! Мурманску быть столицей Арктики - визит зампредседателя правительства РФ Юрия Трутнева в наш регион и проведение заседание Госскомиссии вселили надежу в сердца северян. И снова из-за анонимных сообщений об угрозе взрывов в областном центре эвакуировали людей из суда, больницы, здания правительства региона и аэропорта. Внятного ответа на вопросы обывателей силовики и на этот раз не дали… А по информации ряда агентств, в учреждения неизвестные прислали сообщения о взрывных устройствах.

На тревожный сигнал незамедлительно отреагировали экстренные службы, специалистам пришлось эвакуировать людей из зданий правительства области, арбитражного суда, городской больницы и даже аэропорта Мурманск. Напомним это уже не первые ложные вызовы, 5 декабря по Мурманску так же прокатилась волна сообщений с угрозами взрывов. Тогда неизвестные об опасных устройствах сообщили по телефону. А на прошлой неделе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Мурманске сторонника запрещённой в России экстремистской организации. По версии ФСБ, мужчина планировал совершить террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий в областном центре. Подозреваемого во время его попыток забрать взрывчатку из тайника.

А в гостях программы «Итоги» сегодня Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска от КПРФ; Алина Александрович, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области; Александр Давыденков, главный онколог Мурманской области и заслуженный врач РФ; Ольга Кондрашкина, член Союза журналистов России…