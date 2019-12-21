ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Самые удивительные и талантливые люди уходящего годаПенсионный фонд России январскую пенсию перечислит с опережением
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.12.19 20:30

ИТОГИ: Мединскому - не до кукол, а Трутнев – за свободу порта Мурманск

Чем запомнилась нам эта неделя? На этот вопрос мы ответим в программе «Итоги» на «Арктик-ТВ». В Студии – Александра Ретунская.

Зря министр культуры Мединский не приехал на новоселье Мурманского областного театра кукол - это было прекрасно! Мурманску быть столицей Арктики - визит зампредседателя правительства РФ Юрия Трутнева в наш регион  и проведение заседание Госскомиссии вселили надежу в сердца северян. И снова из-за анонимных сообщений об угрозе взрывов в областном центре эвакуировали людей из суда, больницы, здания правительства региона и аэропорта. Внятного ответа на вопросы обывателей силовики и на этот раз не дали… А по информации ряда агентств, в учреждения неизвестные прислали сообщения о взрывных устройствах.

На тревожный сигнал незамедлительно отреагировали экстренные службы, специалистам пришлось эвакуировать людей из зданий правительства области, арбитражного суда, городской больницы и даже аэропорта Мурманск. Напомним это уже не первые ложные вызовы, 5 декабря по Мурманску так же прокатилась волна сообщений с угрозами взрывов. Тогда неизвестные об опасных устройствах сообщили по телефону. А на прошлой неделе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Мурманске сторонника запрещённой в России экстремистской организации. По версии ФСБ, мужчина планировал совершить террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий в областном центре. Подозреваемого во время его попыток забрать взрывчатку из тайника.

А в гостях программы «Итоги» сегодня Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска от КПРФ;  Алина Александрович, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области; Александр Давыденков, главный онколог Мурманской области и заслуженный врач РФ; Ольга Кондрашкина, член Союза журналистов России…

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаНеутешительный прогноз Минтруда: к 2021 году официальных безработных станет больше
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"НЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Перезагрузить высшее образование
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Вероника
22.12.19 09:36
Интересная передача, на которую не жалко потратить 20 минут! Спасибо
Комментарий к новости:ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Мужской путь – учиться у других, или Опыт своих проб и ошибок
Евгений
20.12.19 17:28
Да, кинопоказ прошёл хорошо. фильм хоть и очень нестандартный, но зацепил. заставляет подумать и что-то изменить в себе и в городе. Александр молодец, хорошо провел мероприятие и дискуссию)) Арктик-тв
Комментарий к новости:В Мурманске представили «33 слова о дизайне»
Владимир
18.12.19 08:35
Оперативные штабы работают оперативно - НАГРАДИТЬ! А то, что воз и ныне там, так это зима неожиданная виновата. Короче по весне управляющие компании, за то, что не испугались суровой зимы и боролись к
Комментарий к новости:Мурманские дворы по-прежнему завалены «кашей»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:30«Венок сонетов». Художественный фильм (16+)16:00«Храни меня дождь». Художественный фильм (16+)17:40Городские хроники (6+)
-PRO ДеньгиПенсионный фонд России январскую пенсию перечислит с опережением-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 12 копеек, евро – почти на 21 копейку-PRO Энергетику«Продление молодости» второго энергоблока Кольской АЭС обошлось в 4,5 млрд рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыАрктические льготы, предусмотренные для четырёх групп инвестпроектов, могут запустить с июля 2020 года - Минвостокразвития
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.12.19: Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. А в 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Как вы относитесь к переходу документов граждан на цифру?Проголосовал: 611 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика