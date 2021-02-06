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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.02.21 20:30

ИТОГИ: Меньше болеем – больше послаблений, или Как холод помогает голове

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте, в студии – Александра Ретунская.

Губернатор Мурманской области сыграл сам себя в сериале, соратники Навального приостанавливают проведение акций. День отказа от нецензурных слов и День борьбы с раком – мнение людей и экспертов.

Сегодня гостями нашей студии станут доктора областной клинической больницы гематолог Галина Мейке и заведующий хирургическим отделением онколог Виктор Воробьёв. Но обо всём по порядку…

На этой неделе в Кольском районе на стройке в Белокаменке погиб рабочий. Молодому человеку было всего 24 года. Вместе с коллегой он проводил монтажные работы при помощи подъёмного крана. В какой-то момент механизм подъёмника вышел из строя и оба рабочих вылетели из люльки с высоты 15-20 метров. Один из них погиб на месте, второго 21-летнего мужчину госпитализировали в реанимацию. Сейчас ведётся проверка…

Региональный оперштаб принял решение отменить часть «ковидных» ограничений в Мурманской области. 20% сотрудников, работающих на удалёнке, смогут вернуться в родные коллективы. В поликлиниках возобновят профосмотры и диспансеризацию. В торговых центрах снова заработают «островки» и фудкорты. И их смогут посетить подростки без сопровождения взрослых. После того, как данное постановление будет опубликовано, число участников конференций и рабочих встреч можно будет увеличить до 50 человек. Заполняемость кинотеатров, Мурманского океанариума, театров, дворцов (домов) культуры и филармонии увеличена с 50% до 75%. Снова можно устраивать досуговые мероприятия на открытом воздухе. Физкультурные мероприятия разрешено проводить с условием, что общее число участников не больше 150 человек. Если помещение оборудовано местами для болельщиков, то рассадка должна осуществляться в «шахматном» порядке из расчёта 50% от количества посадочных мест.

Глава региона Андрей Чибис снялся в одной из сцен сериала «Иван», съёмки которого продолжаются в Мурманске. Кабинет в здании правительства в качестве локации для съёмок выбран неслучайно, губернатор сыграл в небольшой роли самого себя. Напомним, съёмочная группа студии «Чеховъ» снимает сериал в столице Заполярья и в Кировске уже два года. Главные роли в нём исполняют Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова, Максим Лагашкин. Премьера многосерийного фильма намечена на осень.

В минувшие выходные участники незаконной публичной акции вновь собрались в центре Мурманска. За безопасностью следили стражи правопорядка.

4 февраля весь мир отмечает День борьбы против рака. В столице Заполярья представители ОНФ, волонтёры и член Совета Федерации России от Мурманской области посетили онкологическое отделение областной детской клинической больницы. В подарок медицинской организации привезли мольберты и телевизор. А раскрыть эту тему нам помогут гости программы: главный внештатный гематолог Министерства здравоохранения Мурманской области Мейке Галина и Виктор Воробьёв, онколог-хирург-заведующий третьим хирургическим отделением областной больницы.

Блиц в ледяной воде Семёновского озера. Мурманские знатоки показали, что их интеллектуальные способности не зависят от комфорта. На вопросы они отвечали, сидя в проруби.

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