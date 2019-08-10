День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.08.19 20:30
ИТОГИ: Мёрзнут и министры, и вице-губернаторы. Северяне в ожидании тепла
Здравствуйте! Время подводить итоги на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская. На этой неделе только и было разговоров, что о погоде и желании северян как можно скорее почувствовать тепло в своих квартирах. Однако чисто технически включить центральное отопление в жилом фоне не получится. Впрочем, как и в административных зданиях - на работе мерзнут и министры, и вице-губернаторы. А вот в детсадах и больницах отопление дали.
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