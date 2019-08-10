ИТОГИ: Мёрзнут и министры, и вице-губернаторы. Северяне в ожидании тепла

Здравствуйте! Время подводить итоги на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская. На этой неделе только и было разговоров, что о погоде и желании северян как можно скорее почувствовать тепло в своих квартирах. Однако чисто технически включить центральное отопление в жилом фоне не получится. Впрочем, как и в административных зданиях - на работе мерзнут и министры, и вице-губернаторы. А вот в детсадах и больницах отопление дали.