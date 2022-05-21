ИТОГИ: Между миром людей и животных не так уж и много различий

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

Итоги мини футбольного сезона сегодня подведём с директором «Мегаспорта» Алексеем Поповым. О судьбе жены офицера и роли женсоветов в военных гарнизонах побеседуем с организатором мероприятия «Наш фестиваль одна семья» Ларисой Михайловой.

Но обо всем по порядку.

Мурманские нахимовцы удостоены медалей за участие в военном параде на Красной площади в Москве. Нахимовцы из филиала мурманского училища вместе с офицерами-воспитателями во главе с директором Валерием Мироном впервые приняли участие в главном параде страны. За это им в торжественной обстановке вручили медали Минобороны России «За участие в военном параде в День Победы». После церемонии вручения медалей нахимовцы прошли маршем мимо трибуны с командованием и гостями.

Экипажи вертолётов палубного базирования Северного флота отработали стрельбу ракетами и бомбометание по условным подлодкам противника в проливе Белого моря. Экипаж штурмового вертолёта Ка-29 отработал стрельбу ракетами и авиационной пушкой по цели, имитирующей надводный корабль противника. Вертолётчики-противолодочники выполнили бомбометание по району нахождения условной подводной лодки противника. По результатам стрельбы и бомбометания было отмечено успешное поражение целей.

Фестиваль «Наш экипаж – одна семья» собрал представителей всех подразделений Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, а рассказали о работе военных… их жёны. Мероприятие стало своеобразным продолжением творческой сессии «Звёзды Севера», только на этот раз инициаторами выступили женсоветы военных городков.

Республику Беларусь и Мурманск связывают давние крепкие отношения. И, несмотря на сложности, которые появляются в нашей жизни, эта дружба крепнет. Визит белоруской делегации неслучаен. Стороны планируют наладить более тесное сотрудничество между республикой и Мурманской областью. Представители дипмиссии пробудут в Заполярье два дня. После встречи с вице-губернатором Ольгой Кузнецовой гости посетят торговые сети Мурманска, чтобы посмотреть, есть ли белорусские товары на прилавках северных магазинов, а также познакомятся с работой городского электротранспорта.

Два крупнейших вуза Мурманской области в этом году предложат северянам почти 1200 бюджетных мест. Об этом сообщал заместитель губернатора Юрий Фомин во время прямого эфира в рамках проекта «Объясняем. РФ». Юрий Фомин, заместитель губернатора Мурманской области: «Я учеников призываю пристально обратить внимание на то, чтобы они не просто в вуз какой-нибудь абстрактный поступали, не понятно, что будете после него делать, а чтобы ваша специальность была привязана к вашей какой-то будущей работе». В МГТУ планируется набор абитуриентов более чем на 700 бюджетных мест, в том числе порядка 100 бюджетных мест предусмотрены для IT-специалистов. В топ-5 наиболее популярных направлений подготовки высшей мореходки вошли информатика и вычислительная техника, нефтегазовое дело, строительство, судовождение, электроэнергетика и электротехника. При этом подготовка IT-специалистов в МГТУ ведётся совместно с Московским физико-техническим институтом. В МАГУ выделено 473 бюджетных места. Среди наиболее популярных направлений поступления в старейшем вузе региона – экономика, менеджмент, лингвистика, лечебное дело и дизайн.

Наши земляки Даниил Детушев, инвалид по зрению, совместно со своим лидером Максимом Аверкиевым приняли участие во Всероссийской Спартакиаде и Первенстве России по биатлону и лыжным гонкам в городе Ижевске...

По приглашению Мурманской областной научной библиотеки в столицу Заполярья приехала автор детективных романов и журналист Татьяна Устинова.

В пятницу в кинотеатре «Галактика», состоялась премьера фильма «Другая тишина», который сняли мурманчане братья Бурбан. Съёмки фильма состоялись год назад и проходили в Мурманской области в посёлке Шонгуй.

Группа мурманских наркоторговцев предстанет перед судом. Молодые люди организовали интернет-магазин и реализовывали через него немаленький перечень психотропных препаратов. С подробностями расследования громкого уголовного дела поделились следователи.

Бывшему главе Оленегорска предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Аналогичное преступление, по мнению следователей, совершил и его заместитель. По версии следствия, в 2019 году глава Оленегорска решил улучшить жилищные условия своего родственника, однако, у того уже имелось жильё на территории города, и он не мог претендовать на получение квартиры. Тогда обвиняемый пошёл на хитрость и вступил в сговор со своим заместителем, который с марта 2017 года по август 2019 занимал должность председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Оленегорска. В итоге из жилищного фонда родственнику главы была выделена квартира на условиях коммерческого найма. От этих действий пострадали нуждающиеся в жилье по социальному найму люди, которые состояли на учёте. Потерпевшими признаны более 20 человек. Обвиняемые свою вину не признают. Расследование уголовного дела продолжается.

В Мурманской области в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Ковдора, совершившего поджог дорогостоящего автомобиля марки «БМВ». Следствием установлено, что у обвиняемого, возник конфликт с владельцем баварского внедорожника. Подозреваемый, затаив обиду, решил ему отомстить. Дождавшись, когда потерпевший поставит своё транспортное средство на площади Ленина Ковдора, злоумышленник бросил на лобовое стекло автомобиля полиэтиленовый пакет со смесью горючих жидкостей - бензина и масла. С помощью спичек обвиняемый поджог горючую смесь и, убедившись, что автомобиль загорелся, скрылся с места преступления. Ущерб, причинённый чужому имуществу, оценивается в 1.5 миллиона рублей. Дело направлено в суд, поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы.

В селе Кузомень Терского района ещё в 80-е годы прошлого века завезли якутских лошадей для колхозных нужд. Сейчас животные фактически находятся на вольном выпасе и на людей они похожи гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Помимо лошадей в село из далёкого Оймякона привезли овцебыков и яков. Какое-то время лошадки работали в колхозе «Беломорский рыбак». Есть мнение, что к животным так и не нашли подход, содержание их обходилось в копеечку. В конечном счёте – они оказались предоставлены сами себе, а часть скота ушла в село Кузомень. Со временем одичавшие лошади начали плодиться, совсем недавно северяне радовались пополнению в паре Марса и Снежки. Но сейчас знаменитая по соцсетям лошадиная семья распалась. Марс, теряющий свой альфа-статус из-за возраста и проблем со здоровьем, не смог выдержать конкуренции с более молодым и умным конём Фёдором. Как можно заметить, между миром людей и животных не так уж и много различий. По оценкам экспертов, Снежка должна скоро ожеребиться.

До лета осталось чуть меньше месяца, однако непредсказуемая северная погода не спешит радовать жителей Заполярья. Многие начинают задумываться о предстоящем отпуске в тёплых краях, а вместе тем появляются и тяжкие размышления, что же делать с домашними любимцами? Правила перевозок меняются чуть ли не каждый год, определенные сложности могут возникнуть из-за недостающего сертификата о прививке, отсутствия переноски или намордника. Обо всех нюансах путешествия с животными узнавала съёмочная группа «Арктик-ТВ».