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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.05.22 20:30

ИТОГИ: Между Первомаем и Днём Победы

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

Праздничный пикник – гость программы сотрудник МЧС Татьяна Ульяновская расскажет нам, как правильно, с точки зрения пожарной безопасности, надо готовить шашлык. Духовная пища – Мурманск готов встретить театральный фестиваль «Арктическая сцена». Об этом поговорим в студии с председателем союза театральных деятелей Еленой Крынжиной. Между Первомаем и Днём Победы - позади осталась короткая рабочая неделя, которая запомнилась нам событиями, о которых готовы рассказать и показать журналисты «Арктик-ТВ».

Три года исполнилось с момента трагической даты - 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево сгорел авиалайнер «Супер джет 100». Самолёт выполнял рейс по маршруту Москва — Мурманск, но через 27 минут после взлёта вернулся в аэропорт из-за технических неполадок. Во время жёсткой посадки лайнер получил повреждения, частично разрушился и сгорел. По данным Следственного комитета России, из находившихся на его борту 78 человек, 41 погиб…

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Заполярье - многонациональный регион, в котором на протяжении многих лет мирно живут представители разных конфессий. У нас отмечают не только большие православные, но и мусульманские праздники. В начале мая - Ураза-байрам. Сотни верующих собрались под стенами духовного центра на улице Фролова в Мурманске, чтобы отпраздновать один из самых крупных праздников в исламе. После Рамадана – строго поста, отмечают Ураза-байрам, или, если проще, День разговенья. По словам муфтия, во время Великого поста верующие посредствам ограничений приближают себя к Богу, а день разговения для верующего – одна из самых больших радостей в жизни. На Ураза-байрам обычно делают уборку, готовят разные блюда, прощают обиды и раздают милостыню малоимущим или нуждающимся. Застолья организуются для сплочения общины, укрепления родственных связей, а также для сохранения традиций и обычаев.

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Последние комментарии

Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
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Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
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Д.О Вернер
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