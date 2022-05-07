ИТОГИ: Между Первомаем и Днём Победы

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

Праздничный пикник – гость программы сотрудник МЧС Татьяна Ульяновская расскажет нам, как правильно, с точки зрения пожарной безопасности, надо готовить шашлык. Духовная пища – Мурманск готов встретить театральный фестиваль «Арктическая сцена». Об этом поговорим в студии с председателем союза театральных деятелей Еленой Крынжиной. Между Первомаем и Днём Победы - позади осталась короткая рабочая неделя, которая запомнилась нам событиями, о которых готовы рассказать и показать журналисты «Арктик-ТВ».

Три года исполнилось с момента трагической даты - 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево сгорел авиалайнер «Супер джет 100». Самолёт выполнял рейс по маршруту Москва — Мурманск, но через 27 минут после взлёта вернулся в аэропорт из-за технических неполадок. Во время жёсткой посадки лайнер получил повреждения, частично разрушился и сгорел. По данным Следственного комитета России, из находившихся на его борту 78 человек, 41 погиб…

Пожарная служба страны отметила 373-ю годовщину со дня образования. На свой праздник огнеборцы пригласили не только коллег, но и всех жителей Мурманска…

В России стартовал сезон активности клещей. Несмотря на то, что территория Мурманской области наименее подвержена нападкам этих членистоногих, всегда стоит быть начеку. Лето не за горами и многие северяне совсем скоро начнут собирать чемоданы, чтобы отправиться в отпуск в тёплые края. Специалисты напоминают о необходимости профилактической прививки против клещевого вирусного энцефалита...

В защите от вредоносных насекомых – клещей нуждаются не только люди, но и домашние животные. О том, какие меры необходимо предпринимать, чтобы обезопасить животное, смотрите в нашем сюжете...

В гости к северянам приехал цирк-шапито. Уникальные животные, которые совсем скоро будут удивлять гостей, в настоящее время живут возле одного из популярных торговых центров Мурманска. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» вместе с ведущим ветеринарным врачом областной ветстанции Максимом Королевым решила узнать, в каких условиях содержатся звездные звери…

В Мурманском стрелково-спортивном клубе ДОСААФ состоялись соревнования по стрельбе из пневматической винтовки…

Вместо первомайской демонстрации, которую запретили в Мурманске из-за ковидных ограничений, профсоюзы устроили автопробег…

Маевка в честь солидарности трудящихся состоялась так же и в обкоме КПРФ...

Не только семьи, но и трудовые коллективы готовятся принять участие в шествии «Бессмертного полка». Компания «Мурманэнергосбыт» формирует колонну из своих сотрудников: кто-то выйдет с портретами своих отцов и дедов в первый раз, кто-то принимает участие в патриотической акции уже много лет…

Заполярье - многонациональный регион, в котором на протяжении многих лет мирно живут представители разных конфессий. У нас отмечают не только большие православные, но и мусульманские праздники. В начале мая - Ураза-байрам. Сотни верующих собрались под стенами духовного центра на улице Фролова в Мурманске, чтобы отпраздновать один из самых крупных праздников в исламе. После Рамадана – строго поста, отмечают Ураза-байрам, или, если проще, День разговенья. По словам муфтия, во время Великого поста верующие посредствам ограничений приближают себя к Богу, а день разговения для верующего – одна из самых больших радостей в жизни. На Ураза-байрам обычно делают уборку, готовят разные блюда, прощают обиды и раздают милостыню малоимущим или нуждающимся. Застолья организуются для сплочения общины, укрепления родственных связей, а также для сохранения традиций и обычаев.